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21 сентября 2017, 13:34



«Норникель» удостоен награды InfoSecurity-2017 за международные инициативы в сфере информационной безопасности промышленности.

Участники форума отметили инициативы «Норникеля» на международной арене, в частности, предложение разработать хартию информационной безопасности, выдвинутое компанией в ходе конференции по кибербезопасности в германском Гармиш-Партенкирхене. Почетная награда «За международные инициативы в сфере информационной безопасности промышленности» была вручена директору департамента защиты информации и IT-инфраструктуры «Норникеля» Дмитрию Григорьеву и начальнику управления защиты IT-инфраструктуры «Норникеля» Андрею Кульпину. По словам Григорьева, высокая оценка работы «Норникеля» в области IT- защиты послужит дополнительным позитивным сигналом для всех участников рынка, заинтересованных в надежной и бесперебойной работе своих информационных ресурсов и инфраструктур. В своем выступлении Григорьев отметил возросший интерес со стороны ведущих российских промышленных компаний к вопросам обеспечения информационной безопасности своих активов. «Год назад на этой площадке мы выступили с предложением создания межотраслевой организации - клуба «Безопасность информации в промышленности», который бы объединил руководителей структур IT-защиты российских компаний индустриального сектора экономики. Наши слова были встречены с осторожным оптимизмом, но спустя год интерес к этому почину возрос многократно», - сказал Григорьев. По его словам, многие коллеги выразили желание принять участие в работе клуба и представить свои предложения по усилению мер киберзащиты критически важных объектов инфраструктуры промышленных предприятий, составляющих основу экономического потенциала страны.

Просмотров:153 «Норникель» принял участие в выставке-форуме InfoSecurity-2017. Одно из самых значимых российских событий в области информационной безопасности собрало на площадке Крокус-Экспо представителей крупнейших отечественных и зарубежных компаний.Участники форума отметили инициативы «Норникеля» на международной арене, в частности, предложение разработать хартию информационной безопасности, выдвинутое компанией в ходе конференции по кибербезопасности в германском Гармиш-Партенкирхене. Почетная награда «За международные инициативы в сфере информационной безопасности промышленности» была вручена директору департамента защиты информации и IT-инфраструктуры «Норникеля» Дмитрию Григорьеву и начальнику управления защиты IT-инфраструктуры «Норникеля» Андрею Кульпину.По словам Григорьева, высокая оценка работы «Норникеля» в области IT- защиты послужит дополнительным позитивным сигналом для всех участников рынка, заинтересованных в надежной и бесперебойной работе своих информационных ресурсов и инфраструктур. В своем выступлении Григорьев отметил возросший интерес со стороны ведущих российских промышленных компаний к вопросам обеспечения информационной безопасности своих активов. «Год назад на этой площадке мы выступили с предложением создания межотраслевой организации - клуба «Безопасность информации в промышленности», который бы объединил руководителей структур IT-защиты российских компаний индустриального сектора экономики. Наши слова были встречены с осторожным оптимизмом, но спустя год интерес к этому почину возрос многократно», - сказал Григорьев. По его словам, многие коллеги выразили желание принять участие в работе клуба и представить свои предложения по усилению мер киберзащиты критически важных объектов инфраструктуры промышленных предприятий, составляющих основу экономического потенциала страны.