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21 сентября 2017, 13:49



В Норильске в очередной раз пройдет день бесплатной юридической помощи.

В оказании правовой помощи гражданам примут участие специалисты юридических служб администрации города Норильска: управлений общего и дошкольного образования, социальной политики, жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда, отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, управления потребительского рынка и услуг, управления по персоналу, отдела правового обеспечения земельных и имущественных отношений, представители государственных органов и другие юристы.

Просмотров:162 29 сентября с 14.00 до 18.00 администрация города Норильска совместно с ассоциацией юристов России проведет день бесплатной юридической помощи. Он пройдет на ул. Нансена, 69, 2-й этаж, в административно-деловом центре в помещении МФЦ.В оказании правовой помощи гражданам примут участие специалисты юридических служб администрации города Норильска: управлений общего и дошкольного образования, социальной политики, жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда, отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, управления потребительского рынка и услуг, управления по персоналу, отдела правового обеспечения земельных и имущественных отношений, представители государственных органов и другие юристы.