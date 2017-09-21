Фото новости:

ДУДИНКА - ВЫСТАВКА РУССКОЕ ЗАСТОЛЬЕ

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
21 сентября 2017, 13:59

В Норильске выдан тысячный в этом году загранпаспорт нового образца, оформленный через портал «Госуслуги».


Главный полицейский города Норильска Геннадий Маслов поздравил семью Чернушенко, которые воспользовались преимуществом портала государственных услуг на получение заграничных паспортов нового образца. По словам начальника отдела МВД России по г. Норильску, данное мероприятие является показательным примером преимущества использования единого портала государственных услуг. Норильчане не только выбрали для себя удобное время и день получения паспортов, а также сэкономили бюджет семьи, так как портал позволяет оплачивать госпошлину с 30% скидкой. Поздравить обладателей юбилейных паспортов по традиции пришли руководители служб и подразделений норильской полиции, а так же председатель общественного совета при отделе МВД России по г. Норильску Дмитрий Дубров, который сам, в силу своей занятости, активно использует портал госуслуг.

Просмотров:181
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 21 сентября 2017 
17:55   В Красноярске пройдет всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+. 17:28   Для жителей отдаленных поселков Таймыра снижены тарифы на перевозку продуктов питания водным транспортом.
16:23   Дудинские мастера представят свое творчество на международном форуме. 15:40   Норильский клуб кендо и нагината «Ямагава» отметил свою первую пятилетку.
15:21   Сегодня школьники Норильска отметили Международный день мира флешмобом – сотни воздушных шаров были выпущены в небо. 15:14   Министерство природных ресурсов РФ озвучило список городов России с самым грязным воздухом.
15:01   Учащиеся художественных, музыкальных школ и школ искусств имеют право на льготы по оплате занятий. 14:27   На стадионе «Заполярник» стартовало первенство города по футболу среди юношей.
13:59   В Норильске выдан тысячный в этом году загранпаспорт нового образца, оформленный через портал «Госуслуги». 13:49   В Норильске в очередной раз пройдет день бесплатной юридической помощи.
13:34   «Норникель» удостоен награды InfoSecurity-2017 за международные инициативы в сфере информационной безопасности промышленности. 13:22   Новоизбранные депутаты провели заседание первой сессии.
11:51   На первой сессии Норильского городского Совета депутатов в новом созыве утвержден глава города.

 20 сентября 2017 
18:35   Около 70% норильских выпускников 11-го класса, получившие аттестат зрелости в этом году, поступили в высшие учебные заведения, причем большая половина из них – «бюджетники». 18:05   Завтра депутаты Норильского городского Совета депутатов нового созыва соберутся на первую сессию, открывая тем самым новый политический сезон.
18:00   В черте Норильска вновь видели медведя. 17:24   "Норильский никель" сыграет с "коммунистами".
17:23   Завтра школьники Норильска отметят Международный день мира флешмобом – сотни воздушных шаров будут выпущены в небо. 15:13   Полицейскими задержан норильчанин, подозреваемый в грабеже.
14:55   Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Даря надежду» объявляет сбор средств на стерилизацию трех кошек, переживших серьезные травмы. 14:08   Фильм «Матильда» Алексея Учителя взят в прокат норильским кинотеатром «Родина».
14:04   В период месячника безопасности во всех общеобразовательных учреждениях края проходят учебные эвакуации на случай пожара. 13:56   Норильская художественная школа открывает два новых направления работы: для дошколят и младших школьников и подростков.
13:51   Норильчанам предлагают присоединиться к акции «Всемирный день без автомобиля». 13:41   Двое норильчан предстанут перед судом за хранение крупной партии наркотиков.
12:27   Срок участия норильчан в программе по благоустройству дворовых территорий продлен до 15 октября. Жильцам с заявками стоит поторопиться. 11:50   23 сентября на лыжной базе «Оль-Гуль» состоится военно-патриотическое мероприятие «Полевой выход» в рамках реализации проекта «Заполярный щит – 2017».

 19 сентября 2017 
18:50   Сибирский фонд сбережений вероятно похищал деньги своих клиентов. 18:27   Индексации военных пенсий с 1 октября 2017 года на два процента не будет.
17:27   Госавтоинспекторы подвели итоги рейдов, проведенных в выходные дни. 17:24   В 2018 году россиян суммарно ожидает почти месяц праздничных дней.
16:12   После долгих летних каникул в библиотеке семейного чтения № 3 возобновляет работу клуб выходного дня «Отдыхай-ка!». 16:10   В заполярной столице открылось творческое пространство театра-студии «Белые птицы».
14:40   30 сентября кайерканский филиал Молодежного центра Норильска проведет у себя день открытых дверей. 14:09   В августе полицейские Норильска изъяли из незаконного оборота более 200 литров алкоголя.
13:33   Авиакомпания NordStar выполнила первые рейсы в Норильск после окончания второго этапа реконструкции ВПП аэропорта "Норильск" и подвела итоги выполнения летной программы «Норильск. Лето 2017». 12:42   Норильск встречает фестиваль "Косплей", в рамках которого в город с «дипломатическим визитом» прибыли такие фэнтези-герои, как Трандуил, Леголас, принцесса Лея и другие.
12:30   «Норникель» объявил о старте конкурса социальных проектов.

 18 сентября 2017 
18:32   Конкурсная комиссия определила двоих кандидатов на должность главы города Норильска. 17:44   Детей с ограниченными возможностями здоровья научат рисовать.
16:53   Юбилейный V городской фестиваль экстремальных видов спорта NORD EXTREME FEST прошел в Норильске в минувшее воскресенье. 16:03   Только одна из 17 кровель будет отремонтирована в Норильске в 2017 году – не нашлось подрядчиков на цену, предложенную по контракту.
14:59   Церемония специального гашения почтовых конвертов, выпущенных к юбилею города-порта, прошла в Таймырском музее в рамках праздничных событий в честь 350-летия Дудинки. 14:50   Почти на 650 тысяч рублей норильчанку обманули риелторы. Полицейские выявили факт присвоения крупной суммы денег.
14:44   В Норильске возбуждено уголовное дело в отношении пьяного водителя. 14:42   Мурманский транспортный филиал «Норникеля» получил уникальное оборудование, которое еще никогда не использовалось ни в одном заполярном городе.
14:23   Централизованная библиотечная система Норильска стала призером федерального конкурса «Бюджет для граждан». 14:12   В Норильске идет прием заявок на участие в конкурсе на лучшее название карнавала к празднованию 65-летия города.
13:56   МФК «Норильский никель» одержал важную выездную победу над командой «Ухта». 12:49   На Таймыре завершаются мероприятия по отлову безнадзорных животных.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх