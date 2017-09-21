Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

21 сентября 2017, 13:59



В Норильске выдан тысячный в этом году загранпаспорт нового образца, оформленный через портал «Госуслуги».



Просмотров:181 Главный полицейский города Норильска Геннадий Маслов поздравил семью Чернушенко, которые воспользовались преимуществом портала государственных услуг на получение заграничных паспортов нового образца. По словам начальника отдела МВД России по г. Норильску, данное мероприятие является показательным примером преимущества использования единого портала государственных услуг. Норильчане не только выбрали для себя удобное время и день получения паспортов, а также сэкономили бюджет семьи, так как портал позволяет оплачивать госпошлину с 30% скидкой. Поздравить обладателей юбилейных паспортов по традиции пришли руководители служб и подразделений норильской полиции, а так же председатель общественного совета при отделе МВД России по г. Норильску Дмитрий Дубров, который сам, в силу своей занятости, активно использует портал госуслуг.