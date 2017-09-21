Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

21 сентября 2017, 14:27



На стадионе «Заполярник» стартовало первенство города по футболу среди юношей.

19 сентября были сыграны матчи первого тура первенства. "Этот турнир в Норильске уже стал традиционным, мы проводим уже в четвертый раз. Немаловажный факт – это соревнование предваряет старт сезона по мини-футболу. Мальчишки очень хорошо отзываются об этом стартовом турнире. Практически все приходящие к нам тренироваться юноши хотели играть в футбол большой, а не мини. Поэтому им очень нравится. Здесь они узнают все правила и специфику большого футбола, влияние погоды на игру. Да и техника самого вида спорта уже другая. Например, мяч принимать надо уже не под подошву, а на ход, также можно отработать такой элемент, как подкат. Нельзя не отметить и развитие физических навыков. Это очень полезный опыт для игроков в мини-футбол. Надеемся, что погода нас не подведет, ведь все игры проходят под открытым небом", - делится Николай Павлов, главный судья первенства города Норильска по футболу среди юношей 2005/2006 г. р. и 2003/2004 г. р. Последний игровой день запланирован на 28 сентября. В этот же день состоится торжественное закрытие и награждение победителей первенства города Норильска по футболу среди юношей.

Просмотров:141 В соревнованиях принимают участие ребята 11-12 лет (2005/2006 г. р.) и 13-14 лет (2003/2004 г. р.). Матчи турнира проходят на «Заполярнике», юные спортсмены играют поперек поля. В каждой команде по восемь человек. Всего выступают 12 футбольных дружин – по шесть команд в каждой возрастной группе.19 сентября были сыграны матчи первого тура первенства."Этот турнир в Норильске уже стал традиционным, мы проводим уже в четвертый раз. Немаловажный факт – это соревнование предваряет старт сезона по мини-футболу. Мальчишки очень хорошо отзываются об этом стартовом турнире. Практически все приходящие к нам тренироваться юноши хотели играть в футбол большой, а не мини. Поэтому им очень нравится. Здесь они узнают все правила и специфику большого футбола, влияние погоды на игру. Да и техника самого вида спорта уже другая. Например, мяч принимать надо уже не под подошву, а на ход, также можно отработать такой элемент, как подкат. Нельзя не отметить и развитие физических навыков. Это очень полезный опыт для игроков в мини-футбол. Надеемся, что погода нас не подведет, ведь все игры проходят под открытым небом", - делится Николай Павлов, главный судья первенства города Норильска по футболу среди юношей 2005/2006 г. р. и 2003/2004 г. р.Последний игровой день запланирован на 28 сентября. В этот же день состоится торжественное закрытие и награждение победителей первенства города Норильска по футболу среди юношей.