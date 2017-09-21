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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:55 В Красноярске пройдет всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+.
17:28 Для жителей отдаленных поселков Таймыра снижены тарифы на перевозку продуктов питания водным транспортом.
16:23 Дудинские мастера представят свое творчество на международном форуме.
15:40 Норильский клуб кендо и нагината «Ямагава» отметил свою первую пятилетку.
15:21 Сегодня школьники Норильска отметили Международный день мира флешмобом – сотни воздушных шаров были выпущены в небо.
15:14 Министерство природных ресурсов РФ озвучило список городов России с самым грязным воздухом.
15:01 Учащиеся художественных, музыкальных школ и школ искусств имеют право на льготы по оплате занятий.
14:27 На стадионе «Заполярник» стартовало первенство города по футболу среди юношей.
13:59 В Норильске выдан тысячный в этом году загранпаспорт нового образца, оформленный через портал «Госуслуги».
13:49 В Норильске в очередной раз пройдет день бесплатной юридической помощи.
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