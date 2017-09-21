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21 сентября 2017, 15:01



Учащиеся художественных, музыкальных школ и школ искусств имеют право на льготы по оплате занятий.

На льготу по оплате в 70% из местного бюджета за занятия в художке, музыкалке и школах искусств могут рассчитывать дети из малообеспеченных семей, где средняя величина дохода ниже величины прожиточного минимума. К слову, величина прожиточного минимума на второй квартал 2017 года составляет 16 тысяч 81 рубль. Для этого родителям необходимо предоставить справку из школы о получении льгот по оплате за питание. 50-процентная льгота по оплате занятий положена детям, у которых родители являются инвалидами первой группы. Для получения льготы необходимы справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная учреждением медико-социальной экспертизы. Также на 50-процентную льготу может надеяться тот ребенок, чьи братья или сестры уже обучаются в школе искусств. В этой ситуации льгота по оплате услуг предоставляется только в отношении одного ребенка, за остальных детей занятия оплачиваются в полном объеме. Эта же льгота положена и детям одиноких родителей, то есть тем, у кого в свидетельстве о рождении сведения об одном из родителей записаны со слов другого или отсутствуют совсем, и ребятишкам, которые воспитываются одним родителем в связи со смертью другого. Для получения скидки на оплату обучения необходимы копии документов органов ЗАГС о рождении или копии свидетельства о смерти или решения суда, если один из родителей умер, был признан умершим или безвестно отсутствующим. Льготы предоставляются после предоставления необходимых документов. Если документы предоставлены родителями до 15-го числа текущего месяца, то льгота устанавливается с текущего месяца. Если документы предоставлены после 15-го числа, то льгота наступает со следующего месяца. Если в семье меняются условия, которые учитываются при предоставлении льготы по оплате услуг, например при увеличении или снижении дохода члена семьи учащегося или изменении состава семьи, то родители (законные представители) обязаны об этом уведомить руководство школы искусств, музыкальной или художественной школы и предоставить подтверждающие документы.

Просмотров:134 Рассчитывать на льготы по оплате услуг могут дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды, воспитанники детских домов, школ-интернатов, все те, кто воспитывается вне семьи, а также дети из многодетных семей. Ребятишки из этих категорий имеют право на освобождение от оплаты услуг в муниципальных бюджетных учреждениях, подведомственных управлению по делам культуры и искусства. В этих случаях занятия полностью оплачиваются за счет средств муниципалитета.На льготу по оплате в 70% из местного бюджета за занятия в художке, музыкалке и школах искусств могут рассчитывать дети из малообеспеченных семей, где средняя величина дохода ниже величины прожиточного минимума. К слову, величина прожиточного минимума на второй квартал 2017 года составляет 16 тысяч 81 рубль. Для этого родителям необходимо предоставить справку из школы о получении льгот по оплате за питание.50-процентная льгота по оплате занятий положена детям, у которых родители являются инвалидами первой группы. Для получения льготы необходимы справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная учреждением медико-социальной экспертизы.Также на 50-процентную льготу может надеяться тот ребенок, чьи братья или сестры уже обучаются в школе искусств. В этой ситуации льгота по оплате услуг предоставляется только в отношении одного ребенка, за остальных детей занятия оплачиваются в полном объеме.Эта же льгота положена и детям одиноких родителей, то есть тем, у кого в свидетельстве о рождении сведения об одном из родителей записаны со слов другого или отсутствуют совсем, и ребятишкам, которые воспитываются одним родителем в связи со смертью другого. Для получения скидки на оплату обучения необходимы копии документов органов ЗАГС о рождении или копии свидетельства о смерти или решения суда, если один из родителей умер, был признан умершим или безвестно отсутствующим.Льготы предоставляются после предоставления необходимых документов. Если документы предоставлены родителями до 15-го числа текущего месяца, то льгота устанавливается с текущего месяца. Если документы предоставлены после 15-го числа, то льгота наступает со следующего месяца.Если в семье меняются условия, которые учитываются при предоставлении льготы по оплате услуг, например при увеличении или снижении дохода члена семьи учащегося или изменении состава семьи, то родители (законные представители) обязаны об этом уведомить руководство школы искусств, музыкальной или художественной школы и предоставить подтверждающие документы.