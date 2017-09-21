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21 сентября 2017, 15:14



Министерство природных ресурсов РФ озвучило список городов России с самым грязным воздухом.

Ведомство даже составило рейтинг, первые строчки в котором заняли: Биробиджан, Благовещенск, Братск, Красноярск, Кызыл, Магнитогорск, Новокузнецк, Норильск, Улан-Удэ и Чита. Отмечается, что в большинстве городов Дальнего Востока, Сибири и Урала уровень концентрации загрязняющих веществ превышает предельно допустимый. По данным газеты «Известия», плохая экология влияет на здоровье 15 процентов городского населения. В частности, наблюдается рост заболеваемости астмой. За последние три года ситуация с выбросами в атмосферу вредных веществ только ухудшилась. В Роспотребнадзоре пояснили, что главными причинами такого положения дел являются отсутствие высокоэффективного газоочистного оборудования, а также применение устаревших технологий на промышленных предприятиях, тепловых электростанциях и бытовых котельных. Кроме того, часто жилые массивы размещают рядом с промышленными объектами.

Просмотров:158 В госдокладе «Об охране окружающей среды» наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в Алтайском крае, а также в Иркутской и Кемеровской областях.Ведомство даже составило рейтинг, первые строчки в котором заняли: Биробиджан, Благовещенск, Братск, Красноярск, Кызыл, Магнитогорск, Новокузнецк, Норильск, Улан-Удэ и Чита. Отмечается, что в большинстве городов Дальнего Востока, Сибири и Урала уровень концентрации загрязняющих веществ превышает предельно допустимый.По данным газеты «Известия», плохая экология влияет на здоровье 15 процентов городского населения. В частности, наблюдается рост заболеваемости астмой. За последние три года ситуация с выбросами в атмосферу вредных веществ только ухудшилась.В Роспотребнадзоре пояснили, что главными причинами такого положения дел являются отсутствие высокоэффективного газоочистного оборудования, а также применение устаревших технологий на промышленных предприятиях, тепловых электростанциях и бытовых котельных. Кроме того, часто жилые массивы размещают рядом с промышленными объектами.