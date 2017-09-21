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21 сентября 2017, 15:21



Сегодня школьники Норильска отметили Международный день мира флешмобом – сотни воздушных шаров были выпущены в небо.

Напомним, Всемирный день мира был утвержден Генеральной Ассамблеей ООН в 1981 году. Только спустя двадцать лет приняли решение каждый год 21 сентября праздновать День полного прекращения огня. На фото: 5"А" класс школы № 40.

Просмотров:180 В Норильске праздник отмечается второй год подряд, в нем принимают участие все школьники города: они выпускают в небо воздушные шары и бумажных голубей в знак мира.Напомним, Всемирный день мира был утвержден Генеральной Ассамблеей ООН в 1981 году. Только спустя двадцать лет приняли решение каждый год 21 сентября праздновать День полного прекращения огня.На фото: 5"А" класс школы № 40.