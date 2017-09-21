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21 сентября 2017, 15:40



Норильский клуб кендо и нагината «Ямагава» отметил свою первую пятилетку.

Кендо — это современное искусство фехтования, произошедшее от традиционных техник владения мечом самураев. Это единоборство не является самообороной. В нем нет приемов защиты, только нападение и только движение вперед: концентрация, шаг, удар, и все это сопровождается выкриком, который подавляет волю противника и усиливает энергию удара. Помимо кендо спортсмены практикуют владение нагината – шестообразным оружием для ближнего боя. Нагината состоит из деревянного древка и закругленного лезвия, сужающегося к концу, аналогично европейскому копью. Это единственное современное спортивное единоборство, в котором женщины составляют большинство. Спортсмены клуба неоднократно участвовали в различных соревнованиях и состязаниях как городского, так и краевого уровня. Так, например, в этом году спортивный клуб достойно себя показал на Фестивале боевых искусств, который проходил в Дудинке; отметили ребят и девушек на Дне физкультурника, который Россия отмечает в первую субботу августа, а в пятницу, 22 сентября, в БОКМО они продемонстрируют свое мастерство во время открытия спартакиады школьников. Сейчас спортсмены готовятся к соревнованиям Сибирского федерального округа, которые пройдут в конце октября - начале ноября в Красноярске, а также к предстоящим квалификационным экзаменам и аттестации по кендо. Заниматься этим видом восточных единоборств может каждый, кто хочет развить в себе волевые качества и настойчивость. Телефон для справки клуба кендо в Норильске – 8-905-090-67-09, Роман, 8-908-031-74-42, Павел; в Талнахе – 8-906-904-93-89, Даниил.

Просмотров:157 Буквально на днях клуб был зарегистрирован в Министерстве юстиции и получил статус юридического лица. Теперь полное название клуба – местная общественная организация норильский «Спортивный клуб кендо «Ямагава». Клуб существует с 2012 года, и за это время приходили и уходили люди, менялись помещения, где спортсмены тренировались, практически неизменным оставался лишь основной костяк, состоящий из 12 спортсменов. Сейчас постоянно в клубе занимаются 18 человек.Кендо — это современное искусство фехтования, произошедшее от традиционных техник владения мечом самураев. Это единоборство не является самообороной. В нем нет приемов защиты, только нападение и только движение вперед: концентрация, шаг, удар, и все это сопровождается выкриком, который подавляет волю противника и усиливает энергию удара.Помимо кендо спортсмены практикуют владение нагината – шестообразным оружием для ближнего боя. Нагината состоит из деревянного древка и закругленного лезвия, сужающегося к концу, аналогично европейскому копью. Это единственное современное спортивное единоборство, в котором женщины составляют большинство.Спортсмены клуба неоднократно участвовали в различных соревнованиях и состязаниях как городского, так и краевого уровня. Так, например, в этом году спортивный клуб достойно себя показал на Фестивале боевых искусств, который проходил в Дудинке; отметили ребят и девушек на Дне физкультурника, который Россия отмечает в первую субботу августа, а в пятницу, 22 сентября, в БОКМО они продемонстрируют свое мастерство во время открытия спартакиады школьников.Сейчас спортсмены готовятся к соревнованиям Сибирского федерального округа, которые пройдут в конце октября - начале ноября в Красноярске, а также к предстоящим квалификационным экзаменам и аттестации по кендо.Заниматься этим видом восточных единоборств может каждый, кто хочет развить в себе волевые качества и настойчивость. Телефон для справки клуба кендо в Норильске – 8-905-090-67-09, Роман, 8-908-031-74-42, Павел; в Талнахе – 8-906-904-93-89, Даниил.