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21 сентября 2017, 16:23



Дудинские мастера представят свое творчество на международном форуме.

В рамках фестиваля запланирован ряд мероприятий, проведение которых направлено на сохранение и развитие на территории России традиционного косторезного промысла, выявление талантливых мастеров современного косторезного искусства, обмен опытом между художниками-косторезами разных стран. Представители Таймыра примут участие в выставке произведений косторезного искусства, совместной творческой работе представителей различных косторезных школ мира, мастер-классах по косторезному искусству для молодых художников и студентов творческих вузов. Также наши мастера станут участниками искусствоведческой конференции под названием «Косторезное искусство. Проблемы и перспективы». В каталоге, который организаторы предполагают выпустить по итогам фестиваля, будут представлены работы еще двух мастеров МБУК «Городской Центр народного творчества» — Олега Марченко и Вольдемара Ямкина.

Просмотров:135 С 27 по 31 октября в Магадане пройдет первый международный фестиваль «Косторезное искусство народов мира». Принять участие в этом культурном событии оргкомитет фестиваля пригласил и таймырских мастеров из городского Центра народного творчества: художника-скульптора Андрея Поротова, главного специалиста ГЦНТ, мастера Вячеслава Бети и заместителя директора учреждения Евгению Бети.В рамках фестиваля запланирован ряд мероприятий, проведение которых направлено на сохранение и развитие на территории России традиционного косторезного промысла, выявление талантливых мастеров современного косторезного искусства, обмен опытом между художниками-косторезами разных стран.Представители Таймыра примут участие в выставке произведений косторезного искусства, совместной творческой работе представителей различных косторезных школ мира, мастер-классах по косторезному искусству для молодых художников и студентов творческих вузов. Также наши мастера станут участниками искусствоведческой конференции под названием «Косторезное искусство. Проблемы и перспективы».В каталоге, который организаторы предполагают выпустить по итогам фестиваля, будут представлены работы еще двух мастеров МБУК «Городской Центр народного творчества» — Олега Марченко и Вольдемара Ямкина.