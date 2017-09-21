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21 сентября 2017, 17:28



Для жителей отдаленных поселков Таймыра снижены тарифы на перевозку продуктов питания водным транспортом.

В зависимости от удаленности поселка от районного центра размер снижения предельных тарифов составил от 70% до 75% от утвержденной правительством Красноярского края цены на перевозку сверхнормативного груза водным транспортом.

Просмотров:118 По информации управления транспорта, информатизации и связи администрации муниципального района, на Таймыре снижены тарифы на перевозку сверхнормативного багажа водным транспортом, в частности, на продукты питания и предметы первой необходимости для населения. Изменения в тарифы внесло ООО «Промысловое хозяйство «Енисей», которое занмается грузопассажирскими перевозкаим на судах «Хансута Яптунэ» и СП-4 в поселки, расположенные в низовье Енисея.В зависимости от удаленности поселка от районного центра размер снижения предельных тарифов составил от 70% до 75% от утвержденной правительством Красноярского края цены на перевозку сверхнормативного груза водным транспортом.