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21 сентября 2017, 17:55



В Красноярске пройдет всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+.

Красноярский край с 2015 года является центральной региональной площадкой всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+. При этом в течение трех лет правительство края совместно с вузами, учреждениями науки и индустриальными партнерами развивает проект, трансформирует подходы к проведению и оценке ключевых показателей эффективности фестиваля. Так, в 2015 году фестиваль науки в регионе был масштабным, но точечным мероприятием. За три дня тогда состоялось более 200 мероприятий, участниками которых стали 60 тысяч человек. В 2016 году фестиваль в Красноярске стал площадкой для вовлечения молодежи в научно-техническое творчество, а также знакомства с передовыми технологиями и разработками. Для этого был организован трехмесячный научный марафон под девизом «Красноярск – город открытий», который посетили около 70 тысяч человек. В рамках фестиваля в прошедшем году было проведено более 400 мероприятий, что позволило сформировать креативную среду, а также повысить уровень технологической грамотности у населения. В этом году фестиваль пройдет под девизом «Город, где ты открываешь себя». NAUKA 0+ стартует в Красноярском крае 4 октября открытием интерактивного музея «Миссия на Марс» в детском технопарке «Кванториум». Кульминацией фестиваля станет интерактивная выставка, которая пройдет 1-3 декабря. В 2017 году организаторами всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ в Красноярске выступят Минобрнауки РФ, правительство Красноярского края, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Сибирский федеральный университет, компания «Норникель».

Просмотров:125 Научный марафон пройдет в столице края с 4 октября по 3 декабря 2017 года. Программа фестиваля включает около 300 мероприятий, которые посетят более 46 тысяч человек.Красноярский край с 2015 года является центральной региональной площадкой всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+. При этом в течение трех лет правительство края совместно с вузами, учреждениями науки и индустриальными партнерами развивает проект, трансформирует подходы к проведению и оценке ключевых показателей эффективности фестиваля.Так, в 2015 году фестиваль науки в регионе был масштабным, но точечным мероприятием. За три дня тогда состоялось более 200 мероприятий, участниками которых стали 60 тысяч человек.В 2016 году фестиваль в Красноярске стал площадкой для вовлечения молодежи в научно-техническое творчество, а также знакомства с передовыми технологиями и разработками. Для этого был организован трехмесячный научный марафон под девизом «Красноярск – город открытий», который посетили около 70 тысяч человек. В рамках фестиваля в прошедшем году было проведено более 400 мероприятий, что позволило сформировать креативную среду, а также повысить уровень технологической грамотности у населения.В этом году фестиваль пройдет под девизом «Город, где ты открываешь себя». NAUKA 0+ стартует в Красноярском крае 4 октября открытием интерактивного музея «Миссия на Марс» в детском технопарке «Кванториум». Кульминацией фестиваля станет интерактивная выставка, которая пройдет 1-3 декабря.В 2017 году организаторами всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ в Красноярске выступят Минобрнауки РФ, правительство Красноярского края, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Сибирский федеральный университет, компания «Норникель».