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22 сентября 2017, 12:16



Вчера, 21 сентября, на ТОФ произошел пожар. Люди, к счастью, не пострадали.

Как отметил Николай Уткин, операционный директор Заполярного филиала «Норникеля», в настоящий момент назначена комиссия по расследованию, которую возглавил заместитель директора по управлению промышленными активами – главный инженер Заполярного филиала. Комиссия установит причины и площадь возгорания, а также определит объем ущерба. На выполнения производственных планов данный инцидент не повлиял.

Просмотров:485 ЧП случилось около 19 часов: произошло возгорание поверхностного слоя кровли измельчительно-флотационного цеха Талнахской обогатительной фабрики Заполярного филиала «Норникеля» в районе Талнах. В результате оперативных действий пожарных бригад возгорание было локализовано и к 21 часу того же дня ликвидировано. Никто из персонала фабрики не пострадал, как и оборудование предприятия. Фабрика продолжала работать в штатном режиме.Как отметил Николай Уткин, операционный директор Заполярного филиала «Норникеля», в настоящий момент назначена комиссия по расследованию, которую возглавил заместитель директора по управлению промышленными активами – главный инженер Заполярного филиала. Комиссия установит причины и площадь возгорания, а также определит объем ущерба. На выполнения производственных планов данный инцидент не повлиял.