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22 сентября 2017, 13:50



В связи с праздником «Норильск в Сети», который состоится сегодня в 18.00 на Комсомольской площади, с 15.00 Ленинский проспект будет перекрыт.



Просмотров:690 Центральная улица города будет перекрыта для движения автотранспорта 15.00 до 00.00 на участке от Гвардейской площади до улицы Павлова. Рейсовые автобусы будут направлены в объезд – по улице Комсомольской, возвращаясь на Ленинский проспект по улице Советской.