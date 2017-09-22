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22 сентября 2017, 14:05



130 таймырцам оказана единовременная адресная материальная помощь.

Также на лечение по направлению медицинских учреждений 37 жителей Таймыра получили адресную помощь на общую сумму 297 тысяч рублей. Для поддержания квартир в санитарном состоянии 16 человек из числа одиноко проживающих пенсионеров и инвалидов с доходом в 1,5 величины прожиточного минимума получили единовременную адресную помощь на ремонт жилья. На эти цели из бюджета Красноярского края было выделено 265,9 тысячи рублей. В рамках мероприятий, направленных на профилактику бытовых пожаров, в квартирах отдельных граждан из числа многодетных семей, семей с детьми-инвалидами 11 семьям выделена единовременная адресная материальная помощь на ремонт электропроводки и печного отопления на общую сумму 128,4и тысячи рублей. Из них на ремонт электропроводки единовременную материальную помощь получили восемь семей, на ремонт печного отопления - три семьи.

Просмотров:168 Комиссия по предоставлению единовременной адресной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, действует на Таймыре с 2014 года. По итогам ее работы в текущем году в связи с пожарами 66 погорельцам была выделена единовременная адресная материальная помощь на общую сумму 755,5 тысячи рублей.Также на лечение по направлению медицинских учреждений 37 жителей Таймыра получили адресную помощь на общую сумму 297 тысяч рублей.Для поддержания квартир в санитарном состоянии 16 человек из числа одиноко проживающих пенсионеров и инвалидов с доходом в 1,5 величины прожиточного минимума получили единовременную адресную помощь на ремонт жилья. На эти цели из бюджета Красноярского края было выделено 265,9 тысячи рублей.В рамках мероприятий, направленных на профилактику бытовых пожаров, в квартирах отдельных граждан из числа многодетных семей, семей с детьми-инвалидами 11 семьям выделена единовременная адресная материальная помощь на ремонт электропроводки и печного отопления на общую сумму 128,4и тысячи рублей. Из них на ремонт электропроводки единовременную материальную помощь получили восемь семей, на ремонт печного отопления - три семьи.