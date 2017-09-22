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22 сентября 2017, 14:14



В семейном клубе «Терем-теремок», который создан при норильской женской консультации, благодаря гранту появится новое сенсорное оборудование «Игрёнок».

Напомним, в «Теремке» на ул. Московской, 7, мамочки, приходящие на процедуры или на прием к врачу, оставляют своих детей поиграть под присмотром социальных работников и аниматора-психолога. Кому-то из детей интересны подвижные игры, горки и сухой бассейн, кто-то сосредоточенно рисует, есть и такие, у кого врожденная склонность к IT-технологиям и интерактивным играм. Увлечь таких деток можно только с помощью новых необычных игрушек. Развлекательный сенсорный терминал «Игрёнок» в игровом комплексе появится предположительно в середине октября, все зависит от своевременной поставки, его доставят из Ставрополя. Все игры терминала направлены на развитие навыков и способностей, кроме того «Игрёнок» не требует особой уборки, сертифицирован, является антивандальным и безопасным для малышей. «Целевой группой проекта являются маленькие норильчане, дети мам, которые приходят в женскую консультацию, это примерно 10-15 деток в течение каждого рабочего дня. Косвенными благополучателями являются сами женщины, которым не с кем оставить ребенка на время посещения консультации. Надеюсь, приобретение новой необычной интерактивной игрушки со специально разработанными программами для детей, развивающими логику, мышление и мелкую моторику, заинтересует маленьких гостей клиники и позволит их мамочкам пройти обследование и медицинские процедуры, не беспокоясь за своего малыша», - прокомментировала реализацию гранта куратор проекта, заместитель председателя местной общественной организации «Центр милосердия города Норильска» Ксения Юнина.

Просмотров:168 Грант размером в 200 тысяч рублей на развитие игровой комнаты получил Норильский центр милосердия в результате участия в городском конкурсе социальных проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций Норильска.Напомним, в «Теремке» на ул. Московской, 7, мамочки, приходящие на процедуры или на прием к врачу, оставляют своих детей поиграть под присмотром социальных работников и аниматора-психолога. Кому-то из детей интересны подвижные игры, горки и сухой бассейн, кто-то сосредоточенно рисует, есть и такие, у кого врожденная склонность к IT-технологиям и интерактивным играм. Увлечь таких деток можно только с помощью новых необычных игрушек.Развлекательный сенсорный терминал «Игрёнок» в игровом комплексе появится предположительно в середине октября, все зависит от своевременной поставки, его доставят из Ставрополя. Все игры терминала направлены на развитие навыков и способностей, кроме того «Игрёнок» не требует особой уборки, сертифицирован, является антивандальным и безопасным для малышей.«Целевой группой проекта являются маленькие норильчане, дети мам, которые приходят в женскую консультацию, это примерно 10-15 деток в течение каждого рабочего дня. Косвенными благополучателями являются сами женщины, которым не с кем оставить ребенка на время посещения консультации. Надеюсь, приобретение новой необычной интерактивной игрушки со специально разработанными программами для детей, развивающими логику, мышление и мелкую моторику, заинтересует маленьких гостей клиники и позволит их мамочкам пройти обследование и медицинские процедуры, не беспокоясь за своего малыша», - прокомментировала реализацию гранта куратор проекта, заместитель председателя местной общественной организации «Центр милосердия города Норильска» Ксения Юнина.