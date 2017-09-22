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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:39 Приход скоростного интернета в Норильск глава Минкомсвязи назвал подвигом.
17:28 Владимир Потанин: "С технологией реализации масштабной экологической инициативы в компании определятся в конце года".
15:03 Представители Норильской епархии приняли участие в педагогической конференции на Таймыре.
14:14 В семейном клубе «Терем-теремок», который создан при норильской женской консультации, благодаря гранту появится новое сенсорное оборудование «Игрёнок».
14:05 130 таймырцам оказана единовременная адресная материальная помощь.
13:50 В связи с праздником «Норильск в Сети», который состоится сегодня в 18.00 на Комсомольской площади, с 15.00 Ленинский проспект будет перекрыт.
12:16 Вчера, 21 сентября, на ТОФ произошел пожар. Люди, к счастью, не пострадали.
17:55 В Красноярске пройдет всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+.
17:28 Для жителей отдаленных поселков Таймыра снижены тарифы на перевозку продуктов питания водным транспортом.
16:23 Дудинские мастера представят свое творчество на международном форуме.
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