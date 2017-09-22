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22 сентября 2017, 15:03



Представители Норильской епархии приняли участие в педагогической конференции на Таймыре.

Задачей конференции, сообщает пресс-служба епархии, стало определение стратегических направлений развития таймырской этнической образовательной политики, особенностей организации образования коренных малочисленных народов Таймыра. Открыл работу круглого стола глава Таймырского муниципального района Сергей Ткаченко. По благословению епископа Норильского и Туруханского Агафангела в работе круглого стола участвовали руководитель епархиального миссионерского отдела протоиерей Георгий Ицков и председатель епархиальной комиссии по канонизации святых и увековечению памяти Новомучеников и исповедников Церкви Русской монахиня Илариона (Сухова), которая познакомила участников конференции с новым миссионерским проектом Норильской епархии – Евангелием для детей на долганском языке. Епархия передала управлению образования книги для передачи в школы, детские сады и библиотеки всех населенных пунктов Долгано-Ненецкого муниципального района и города Дудинки.

Просмотров:164 21 сентября в Дудинке в рамках ежегодной педагогической конференции состоялся круглый стол на тему «Точки роста Таймыра – новое качество образования навстречу этноориентированным технологиям». В ежегодном форуме приняли участие директора и учителя школ Долгано-Ненецкого муниципального района.Задачей конференции, сообщает пресс-служба епархии, стало определение стратегических направлений развития таймырской этнической образовательной политики, особенностей организации образования коренных малочисленных народов Таймыра.Открыл работу круглого стола глава Таймырского муниципального района Сергей Ткаченко.По благословению епископа Норильского и Туруханского Агафангела в работе круглого стола участвовали руководитель епархиального миссионерского отдела протоиерей Георгий Ицков и председатель епархиальной комиссии по канонизации святых и увековечению памяти Новомучеников и исповедников Церкви Русской монахиня Илариона (Сухова), которая познакомила участников конференции с новым миссионерским проектом Норильской епархии – Евангелием для детей на долганском языке.Епархия передала управлению образования книги для передачи в школы, детские сады и библиотеки всех населенных пунктов Долгано-Ненецкого муниципального района и города Дудинки.