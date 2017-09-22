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22 сентября 2017, 17:28



Владимир Потанин: "С технологией реализации масштабной экологической инициативы в компании определятся в конце года".



Просмотров:175 Президент "Норникеля" Владимир Потанин сегодня провел рабочую встречу в демонстрационном зале "Серного проекта". Демонстрационный зал, шоу-рум, как его называют, оборудованный по последнему слову техники, открыли недавно на Надеждинском металлургическом заводе Заполярного филиала компании. Здесь представлены полные макеты объектов, которые будут задействованы в процессе утилизации выбросов. В результате реализации "Серного проекта" (выход на проектные мощности планируется на 2023 год) выбросы диоксида серы должны сократиться по всему ЗФ "Норникеля" на 75%. Самый главный вопрос, выбора технологии, получит свое разрешение только к концу текущего года. На встрече с журналистами Владимир Потанин заявил, что с технологией в "Норникеле" определятся в конце года – будет ли это производство элементарной серы или серной кислоты. Но уже сейчас понятно, что проект производства элементарной серы дороже, чем ожидалось. Этот факт, безусловно, будет играть важную роль в принятии окончательного решения. Владимир Потанин: "По проекту производства элементарной серы уже ведется разработка технической документации, примерно порядка 30% ее уже разработано. Стоимость проекта, к сожалению, получается значительно больше, чем первоначально планировали: если первоначально мы надеялись, что нам удастся уложиться в сумму примерно $2 млрд, то сейчас весь серный проект, если говорить в том числе и о решение проблемы выбросов на Медном заводе, обходится примерно в $3,5 млрд. Это совершенно другая цифра, и нам приходится сейчас серьезно задумываться над альтернативой, каковой является производство серной кислоты с последующей ее нейтрализацией. Заняться этим проектом позволил тот факт, что на территории нашей страны отработана технология нейтрализации серной кислоты в промышленном масштабе, есть действующие установки. Поэтому у нас есть понимание, что такого рода проект тоже возможен, поскольку он может позволить сэкономить некоторое количество средств. Но, кроме того, как видно на макете, и как следует из проекта по производству натуральной серы, это очень масштабная и очень сложная реализация проекта, второй завод практически придется строить. И меня как предпринимателя немного удручает то, что, решая экологическую проблему, которую мы в любом случае решим и на самом высоком уровне, продукция, которая в результате будет получена, будет совершенно бесполезна. Конечно, хотелось бы осуществить проект, который решил бы проблему загрязнения воздуха, и все-таки производил что-то, что можно было бы использовать. Поэтому нейтрализация серной кислоты в этом смысле нам представляется более перспективной и более надежной с точки зрения технической эксплуатации, и, надеюсь, это будет экономия по бюджету. Но пока решения до конца не проработаны, сохраняется альтернатива, и развилку мы будем проходить в конце года", – сказал президент компании, уточнив, что стоимость проекта, предусматривающего производство серной кислоты, пока точно не известна, но, предположительно, "это будет ближе к $2 млрд., чем к $3,5 млрд."