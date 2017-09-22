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22 сентября 2017, 17:39



Приход скоростного интернета в Норильск глава Минкомсвязи назвал подвигом.

Напомним, компания "Единство" занималась прокладкой ВОЛС и будет осуществлять ее обслуживание. Операторы пока не называются, также, как и стоимость услуги. это каждый провайдер будет решать в соответствии с предлагаемыми тарифами. Но приход скоростного интернета в Норильск министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров уже назвал подвигом российских связистов. Об этом министр написал 22 сентября в своем микроблоге в Twitter. Глава Минкомсвязи сообщил, что когда приступил к работе в должности министра в 2012 году, самым крупным населенным пунктом России без подключения к интернету по оптической линии был Якутск, с населением более 300 тыс жителей. После подключения Норильска по оптике следующим крупнейшим населенным пунктом РФ без наземного интернет кабеля стал чукотский Анадырь с населением 15 тыс. человек.

Просмотров:301 Мощность широкополосного интернета норильчане смогут испытать уже сегодня вечером после торжественного его запуска. К высоким скоростям смогут подключиться пользователи тех мобильных операторов, которые заключили договора с компанией "Единство".Напомним, компания "Единство" занималась прокладкой ВОЛС и будет осуществлять ее обслуживание. Операторы пока не называются, также, как и стоимость услуги. это каждый провайдер будет решать в соответствии с предлагаемыми тарифами.Но приход скоростного интернета в Норильск министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров уже назвал подвигом российских связистов. Об этом министр написал 22 сентября в своем микроблоге в Twitter. Глава Минкомсвязи сообщил, что когда приступил к работе в должности министра в 2012 году, самым крупным населенным пунктом России без подключения к интернету по оптической линии был Якутск, с населением более 300 тыс жителей. После подключения Норильска по оптике следующим крупнейшим населенным пунктом РФ без наземного интернет кабеля стал чукотский Анадырь с населением 15 тыс. человек.