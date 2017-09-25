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Открытие интернета

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
25 сентября 2017, 11:36

«Через годы, через расстояния…» - с таким названием 27 сентября в 18.30 в музее Норильска откроется выставка из фондов музея и архива клуба туристов «Таймыр».


Выставка приурочена ко Всемирному дню туристов. «Декабрь… и туризм?» - удивленно спросила городская газета «Заполярная правда» в декабре 1963 года. «Почему бы и нет?» - ответили горожане и создали клуб туристов «Таймыр». Его членами стали молодые специалисты, приехавшие в Заполярье в период развития Норильска и комбината. Все они были неутомимыми романтиками и не представляли своей жизни без походов и песен у костра даже в суровых условиях Крайнего Севера. За удивительной красотой природы Таймыра, приключениями и походной романтикой норильчане отправлялись на турслеты в долины рек Ергалах, Амбарка, Хараелах и Далдыкан, на Красные Камни и Листвянку. Совершили немало походов и за пределами Норильска. Покорили горные массивы, леса и реки Кавказа, Карпаты, Байкал и другие известные туристические места. Готовились к походам и соревнованиям туристы основательно на базе многочисленных секций клуба «Таймыр». Пеший, водный, лыжный туризм, альпинизм, спортивное ориентирование, водный слалом на байдарках - секции клуба были почти на каждом предприятии Норильска. Особое внимание опытные туристы уделяли безопасности на маршруте. Не случайно первый городской контрольно–спасательный отряд, предшественник нынешней службы спасения, был организован именно при турклубе. В 1980-х клуб «Таймыр» стал самой массовой общественной организацией в городе и насчитывал несколько тысяч туристов. Членство в клубе было престижным и открывало возможности построить спортивную карьеру.
В последние годы туризм снова становится популярным активным видом отдыха в Норильске. Не представляют своей жизни без походной романтики и сегодняшние туристы клуба «Таймыр» и продолжают покорять дикие нехоженые места родного края. Долгую и богатую историю клуба они хранят в туристических отчетах, которые с 1968 года вели и до сих пор ведут норильские лыжники, водники, альпинисты и пешеходники. На выставке посетители увидят ценные для туристов бумаги с маршрутами, информацией об их протяженности и особенностях, о способах заброски и интересных встречах. Предметы выставки также расскажут, как с годами менялась туристская экипировка и снаряжение, и помогут проследить развитие туризма на Таймыре через годы и расстояния, пройденные тысячами норильских туристов.
Открытие выставки состоится в неформальной обстановке. «Таймырцы» приглашают норильчан на «привал у костра». Вечер пройдет за душевными бардовскими песнями под гитару, за горячим чаем и удивительными историями опытных туристов.
Выставка будет работать в течение месяца, до 27 октября.

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    Список новостей

 25 сентября 2017 
16:28   В Красноярском крае появятся учебники на языках народов Севера. 16:13   Уроженец Норильска, брат лидера «Христианского государства», задержан из-за «Матильды».
15:57   Группа норильских энтузиастов провела субботник по очистке территории вокруг источника Василия Мангазейского. 15:43   Всем пристегнуть детей! В Норильске стартовала «Неделя безопасности дорожного движения».
15:19   На строящийся в Норильске храм установили купол и крест. 13:58   У норильских коммунистов новый лидер.
13:51   На Таймыре медведь напал на детей. В результате инцидента один ребенок погиб. Второму удалось убежать. 13:42   Норильск готовит мероприятия по случаю Международного дня пожилых людей.
13:26   В России может появиться тринадцатая пенсия. 13:04   Красноярский край не попал в список криминальных регионов. Генпрокуратура назвала Москву самым криминальным регионом.
12:56   В столице Таймыра со следующей недели начнет работу МедiaШкола «Аиф». 12:55   Источник в правительстве категорично опровергает отставку губернатора Толоконского.
12:43   Банк ВТБ получил немного таймырских полиметаллов "Русской платины". 11:36   «Через годы, через расстояния…» - с таким названием 27 сентября в 18.30 в музее Норильска откроется выставка из фондов музея и архива клуба туристов «Таймыр».

 22 сентября 2017 
17:39   Приход скоростного интернета в Норильск глава Минкомсвязи назвал подвигом. 17:28   Владимир Потанин: "С технологией реализации масштабной экологической инициативы в компании определятся в конце года".
15:03   Представители Норильской епархии приняли участие в педагогической конференции на Таймыре. 14:14   В семейном клубе «Терем-теремок», который создан при норильской женской консультации, благодаря гранту появится новое сенсорное оборудование «Игрёнок».
14:05   130 таймырцам оказана единовременная адресная материальная помощь. 13:50   В связи с праздником «Норильск в Сети», который состоится сегодня в 18.00 на Комсомольской площади, с 15.00 Ленинский проспект будет перекрыт.
12:16   Вчера, 21 сентября, на ТОФ произошел пожар. Люди, к счастью, не пострадали.

 21 сентября 2017 
17:55   В Красноярске пройдет всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+. 17:28   Для жителей отдаленных поселков Таймыра снижены тарифы на перевозку продуктов питания водным транспортом.
16:23   Дудинские мастера представят свое творчество на международном форуме. 15:40   Норильский клуб кендо и нагината «Ямагава» отметил свою первую пятилетку.
15:21   Сегодня школьники Норильска отметили Международный день мира флешмобом – сотни воздушных шаров были выпущены в небо. 15:14   Министерство природных ресурсов РФ озвучило список городов России с самым грязным воздухом.
15:01   Учащиеся художественных, музыкальных школ и школ искусств имеют право на льготы по оплате занятий. 14:27   На стадионе «Заполярник» стартовало первенство города по футболу среди юношей.
13:59   В Норильске выдан тысячный в этом году загранпаспорт нового образца, оформленный через портал «Госуслуги». 13:49   В Норильске в очередной раз пройдет день бесплатной юридической помощи.
13:34   «Норникель» удостоен награды InfoSecurity-2017 за международные инициативы в сфере информационной безопасности промышленности. 13:22   Новоизбранные депутаты провели заседание первой сессии.
11:51   На первой сессии Норильского городского Совета депутатов в новом созыве утвержден глава города.

 20 сентября 2017 
18:35   Около 70% норильских выпускников 11-го класса, получившие аттестат зрелости в этом году, поступили в высшие учебные заведения, причем большая половина из них – «бюджетники». 18:05   Завтра депутаты Норильского городского Совета депутатов нового созыва соберутся на первую сессию, открывая тем самым новый политический сезон.
18:00   В черте Норильска вновь видели медведя. 17:24   "Норильский никель" сыграет с "коммунистами".
17:23   Завтра школьники Норильска отметят Международный день мира флешмобом – сотни воздушных шаров будут выпущены в небо. 15:13   Полицейскими задержан норильчанин, подозреваемый в грабеже.
14:55   Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Даря надежду» объявляет сбор средств на стерилизацию трех кошек, переживших серьезные травмы. 14:08   Фильм «Матильда» Алексея Учителя взят в прокат норильским кинотеатром «Родина».
14:04   В период месячника безопасности во всех общеобразовательных учреждениях края проходят учебные эвакуации на случай пожара. 13:56   Норильская художественная школа открывает два новых направления работы: для дошколят и младших школьников и подростков.
13:51   Норильчанам предлагают присоединиться к акции «Всемирный день без автомобиля». 13:41   Двое норильчан предстанут перед судом за хранение крупной партии наркотиков.
12:27   Срок участия норильчан в программе по благоустройству дворовых территорий продлен до 15 октября. Жильцам с заявками стоит поторопиться. 11:50   23 сентября на лыжной базе «Оль-Гуль» состоится военно-патриотическое мероприятие «Полевой выход» в рамках реализации проекта «Заполярный щит – 2017».

 19 сентября 2017 
18:50   Сибирский фонд сбережений вероятно похищал деньги своих клиентов. 18:27   Индексации военных пенсий с 1 октября 2017 года на два процента не будет.




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