Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

25 сентября 2017, 11:36



«Через годы, через расстояния…» - с таким названием 27 сентября в 18.30 в музее Норильска откроется выставка из фондов музея и архива клуба туристов «Таймыр».

В последние годы туризм снова становится популярным активным видом отдыха в Норильске. Не представляют своей жизни без походной романтики и сегодняшние туристы клуба «Таймыр» и продолжают покорять дикие нехоженые места родного края. Долгую и богатую историю клуба они хранят в туристических отчетах, которые с 1968 года вели и до сих пор ведут норильские лыжники, водники, альпинисты и пешеходники. На выставке посетители увидят ценные для туристов бумаги с маршрутами, информацией об их протяженности и особенностях, о способах заброски и интересных встречах. Предметы выставки также расскажут, как с годами менялась туристская экипировка и снаряжение, и помогут проследить развитие туризма на Таймыре через годы и расстояния, пройденные тысячами норильских туристов. Открытие выставки состоится в неформальной обстановке. «Таймырцы» приглашают норильчан на «привал у костра». Вечер пройдет за душевными бардовскими песнями под гитару, за горячим чаем и удивительными историями опытных туристов. Выставка будет работать в течение месяца, до 27 октября.

Просмотров:175 Выставка приурочена ко Всемирному дню туристов. «Декабрь… и туризм?» - удивленно спросила городская газета «Заполярная правда» в декабре 1963 года. «Почему бы и нет?» - ответили горожане и создали клуб туристов «Таймыр». Его членами стали молодые специалисты, приехавшие в Заполярье в период развития Норильска и комбината. Все они были неутомимыми романтиками и не представляли своей жизни без походов и песен у костра даже в суровых условиях Крайнего Севера. За удивительной красотой природы Таймыра, приключениями и походной романтикой норильчане отправлялись на турслеты в долины рек Ергалах, Амбарка, Хараелах и Далдыкан, на Красные Камни и Листвянку. Совершили немало походов и за пределами Норильска. Покорили горные массивы, леса и реки Кавказа, Карпаты, Байкал и другие известные туристические места. Готовились к походам и соревнованиям туристы основательно на базе многочисленных секций клуба «Таймыр». Пеший, водный, лыжный туризм, альпинизм, спортивное ориентирование, водный слалом на байдарках - секции клуба были почти на каждом предприятии Норильска. Особое внимание опытные туристы уделяли безопасности на маршруте. Не случайно первый городской контрольно–спасательный отряд, предшественник нынешней службы спасения, был организован именно при турклубе. В 1980-х клуб «Таймыр» стал самой массовой общественной организацией в городе и насчитывал несколько тысяч туристов. Членство в клубе было престижным и открывало возможности построить спортивную карьеру.В последние годы туризм снова становится популярным активным видом отдыха в Норильске. Не представляют своей жизни без походной романтики и сегодняшние туристы клуба «Таймыр» и продолжают покорять дикие нехоженые места родного края. Долгую и богатую историю клуба они хранят в туристических отчетах, которые с 1968 года вели и до сих пор ведут норильские лыжники, водники, альпинисты и пешеходники. На выставке посетители увидят ценные для туристов бумаги с маршрутами, информацией об их протяженности и особенностях, о способах заброски и интересных встречах. Предметы выставки также расскажут, как с годами менялась туристская экипировка и снаряжение, и помогут проследить развитие туризма на Таймыре через годы и расстояния, пройденные тысячами норильских туристов.Открытие выставки состоится в неформальной обстановке. «Таймырцы» приглашают норильчан на «привал у костра». Вечер пройдет за душевными бардовскими песнями под гитару, за горячим чаем и удивительными историями опытных туристов.Выставка будет работать в течение месяца, до 27 октября.