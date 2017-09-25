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25 сентября 2017, 12:43



Банк ВТБ получил немного таймырских полиметаллов "Русской платины".



Просмотров:161 ВТБ получил миноритарную долю в одной из «дочек» «Русской платины». Об этом сообщил владелец и президент компании Муса Бажаев. «С ВТБ мы уже договорились, они получили миноритарный пакет. Сейчас они смотрят, если будет интересно, они останутся в проекте. Мы обсуждаем большое соглашение, ВТБ может стать нашим основным финансовым партнером. Кто бы ни был нашим финансовым партнером, нам надо привлечь $1,3–1,5 млрд на разработку Черногорского месторождения и «Норильска-1». Всего на освоение этих месторождений нужно $3,7 млрд», — сказал он журналистам (цитата по «Интерфаксу»). ВТБ приобрел 3% Черногорской горнорудной компании в конце июля. Банк в декабре 2016 года подписал с «Русской платиной» меморандум о стратегическом партнерстве, тогда же сообщалось, что он может получить до 20% в уставном капитале Черногорской ГРК. ВТБ и компания «Русская платина» подписали меморандум о стратегическом партнерстве в освоении Черногорского месторождения и находящейся рядом с ним южной части месторождения «Норильск-1» (северную часть месторождения разрабатывает «Норильский никель»). Пока единственным добывающим активом «Русской платины» является россыпное месторождение платиноидов Кондер в Амурской области. В 2020 году компания планирует добывать 2–3 млн тонн руды на «Норильск-1» и 9 млн тонн — на Черногорском месторождении. Как сообщает РБК, утвержденные балансовые запасы руды Черногорского месторождения составляют 143 млн тонн при среднем содержании никеля 0,22%, меди 0,29%, металлов платиновой группы и золота 3,9 г/т.