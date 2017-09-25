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25 сентября 2017, 12:55



Источник в правительстве категорично опровергает отставку губернатора Толоконского.

С большой долей вероятности на этой неделе может произойти отставка Николая Меркушкина с поста губернатора Самарской области - «по состоянию здоровья», отмечают собеседники. В качестве возможного врио губернаторв рассматриваются гендиректор «Роскосмоса» Игорь Комаров, депутат Госдумы от Самарской области Владимир Гутенев, а также сенатор Дмитрий Азаров. Председатель совета директоров ОПК «Оборонпром» Сергей Сокол на этой неделе может покинуть свой пост в связи с новым назначением, отмечают собеседники издания, напоминая, что он – давний участник негласного кадрового резерва. Ранее его фамилию называли в качестве возможного кандидата на руководящие должности Тувы и Алтая, в 2009 г. он недолго был врио главы Иркутской области. При этом дольше всего он работал в Красноярском крае, где стал победителем на думских праймериз «Единой России» в 2016 г. Эти разговоры сопровождают слухи о возможной отставке красноярского губернатора Виктора Толоконского. Последняя серийная отставка губернаторов состоялась в феврале 2017 г., когда в течение нескольких дней сменились главы пяти регионов - Новгородской, Рязанской областях, Пермском крае, Карелии и Бурятии.

Просмотров:177 Источник «7 канала» в правительстве Красноярского края опроверг информацию об уходе губернатора Виктора Толоконского в отставку. По его словам, сейчас г-н Толоконский работает в Красноярске, у него запланировано несколько рабочих встреч. Напомним, слухи об отставке губернатора появились еще на прошлой неделе, якобы в пятницу Виктор Толоконский после встречи с Путиным подал заявление об отставке. К утру понедельника осведомленные источники назвали его преемника. Досрочные отставки глав регионов могут последовать уже в начале этой недели, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близких к администрации президента собеседников. В их числе называют губернаторов Ивановской, Самарской, Нижегородской, Мурманской, Новосибирской, Омской области, а также глав Ненецкого автономного округа (НАО), Красноярского и Алтайского краев. Не исключено, что изменения затронут один-два северокавказских региона, где губернаторов выбирают заксобрания из представленных президентом кандидатур.С большой долей вероятности на этой неделе может произойти отставка Николая Меркушкина с поста губернатора Самарской области - «по состоянию здоровья», отмечают собеседники. В качестве возможного врио губернаторв рассматриваются гендиректор «Роскосмоса» Игорь Комаров, депутат Госдумы от Самарской области Владимир Гутенев, а также сенатор Дмитрий Азаров. Председатель совета директоров ОПК «Оборонпром» Сергей Сокол на этой неделе может покинуть свой пост в связи с новым назначением, отмечают собеседники издания, напоминая, что он – давний участник негласного кадрового резерва. Ранее его фамилию называли в качестве возможного кандидата на руководящие должности Тувы и Алтая, в 2009 г. он недолго был врио главы Иркутской области. При этом дольше всего он работал в Красноярском крае, где стал победителем на думских праймериз «Единой России» в 2016 г. Эти разговоры сопровождают слухи о возможной отставке красноярского губернатора Виктора Толоконского. Последняя серийная отставка губернаторов состоялась в феврале 2017 г., когда в течение нескольких дней сменились главы пяти регионов - Новгородской, Рязанской областях, Пермском крае, Карелии и Бурятии.