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25 сентября 2017, 12:56



В столице Таймыра со следующей недели начнет работу МедiaШкола «Аиф».

«Реализация данного проекта на Таймыре, я надеюсь, поможет вырастить новое поколение журналистов, которые профессионально и по-новому расскажут о нашем Таймыре и его жителях», - отметил глава Таймыра Сергей Ткаченко. Справочно: За два года работы МедiaШколы «Аиф» в Норильске 69 старшеклассников, став слушателями школы, получили сертификаты об успешном окончании учебы, порядка 20 слушателей поступили в профильные вузы.

Просмотров:140 25 сентября состоится организационная встреча таймырских ребят с основателем школы Игорем Поповым, преподавателем Школы юного журналиста при журфаке МГУ, ведущим тренингов по журналистскому мастерству для корпоративных клиентов, главным редактором журналов Bravo Internehional, «Форсаж» и «Номер». МедiaШкола «Аиф» познакомит, обучит азам и раскроет секреты профессии журналиста, а также поможет школьникам подготовиться к экзаменам в профильные вузы. В программе обучения - теория и практика, встречи с уже состоявшимися журналистами. Обучение будет проходить с октября 2017 года по май 2018-го, планируется провести 9 сессий по 5 занятий. Занятия в школе будут бесплатными, финансирование проекта осуществляется компанией «Норникель».«Реализация данного проекта на Таймыре, я надеюсь, поможет вырастить новое поколение журналистов, которые профессионально и по-новому расскажут о нашем Таймыре и его жителях», - отметил глава Таймыра Сергей Ткаченко.Справочно:За два года работы МедiaШколы «Аиф» в Норильске 69 старшеклассников, став слушателями школы, получили сертификаты об успешном окончании учебы, порядка 20 слушателей поступили в профильные вузы.