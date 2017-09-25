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25 сентября 2017, 13:04

Красноярский край не попал в список криминальных регионов. Генпрокуратура назвала Москву самым криминальным регионом.


Наибольшее число преступлений, совершенных с января по июнь 2017 г., зафиксировано в столичном регионе, сообщается в отчете Генпрокуратуры. В Москве этот показатель составил 71 961, а Московской области – 43 668. Третьим по числу совершенных преступлений стал Краснодарский край – 33 492. В топ-5 также вошли Челябинская область – 33 332 и Башкортостан – 29 533. Следующие пять мест заняли Ростовская, Тюменская, Свердловская, Кемеровская области и Татарстан. Самым спокойным регионом, судя по статистике, стала Чукотка, где было зарегистрировано 52 преступления. Всего за это время в России было зарегистрировано 1,030 млн преступлений, что на 12,9% ниже показателей аналогичного показателя прошлого года. Наибольшее снижение зафиксировали в Вологодской области – на 30,1%, а в Карелии – на 27,2%. При этом в Чечне рост преступлений составил 17,6%, а в Тыве — на 16%. В процентном соотношении среди совершенных преступлений преобладают кражи, на них приходится 36,6%, на мошенничество - 10,7%, на преступления в сфере оборота наркотиков - 10,2%, на грабежи и разбой – 3,2%, на преступления, связанные с причинением легкого вреда здоровью, - 2,8%, на убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью - 1,9%, изнасилование. Еще 33,5% отнесено к категории прочее.
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    Список новостей

 25 сентября 2017 
16:28   В Красноярском крае появятся учебники на языках народов Севера. 16:13   Уроженец Норильска, брат лидера «Христианского государства», задержан из-за «Матильды».
15:57   Группа норильских энтузиастов провела субботник по очистке территории вокруг источника Василия Мангазейского. 15:43   Всем пристегнуть детей! В Норильске стартовала «Неделя безопасности дорожного движения».
15:19   На строящийся в Норильске храм установили купол и крест. 13:58   У норильских коммунистов новый лидер.
13:51   На Таймыре медведь напал на детей. В результате инцидента один ребенок погиб. Второму удалось убежать. 13:42   Норильск готовит мероприятия по случаю Международного дня пожилых людей.
13:26   В России может появиться тринадцатая пенсия. 13:04   Красноярский край не попал в список криминальных регионов. Генпрокуратура назвала Москву самым криминальным регионом.
12:56   В столице Таймыра со следующей недели начнет работу МедiaШкола «Аиф». 12:55   Источник в правительстве категорично опровергает отставку губернатора Толоконского.
12:43   Банк ВТБ получил немного таймырских полиметаллов "Русской платины". 11:36   «Через годы, через расстояния…» - с таким названием 27 сентября в 18.30 в музее Норильска откроется выставка из фондов музея и архива клуба туристов «Таймыр».

 22 сентября 2017 
17:39   Приход скоростного интернета в Норильск глава Минкомсвязи назвал подвигом. 17:28   Владимир Потанин: "С технологией реализации масштабной экологической инициативы в компании определятся в конце года".
15:03   Представители Норильской епархии приняли участие в педагогической конференции на Таймыре. 14:14   В семейном клубе «Терем-теремок», который создан при норильской женской консультации, благодаря гранту появится новое сенсорное оборудование «Игрёнок».
14:05   130 таймырцам оказана единовременная адресная материальная помощь. 13:50   В связи с праздником «Норильск в Сети», который состоится сегодня в 18.00 на Комсомольской площади, с 15.00 Ленинский проспект будет перекрыт.
12:16   Вчера, 21 сентября, на ТОФ произошел пожар. Люди, к счастью, не пострадали.

 21 сентября 2017 
17:55   В Красноярске пройдет всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+. 17:28   Для жителей отдаленных поселков Таймыра снижены тарифы на перевозку продуктов питания водным транспортом.
16:23   Дудинские мастера представят свое творчество на международном форуме. 15:40   Норильский клуб кендо и нагината «Ямагава» отметил свою первую пятилетку.
15:21   Сегодня школьники Норильска отметили Международный день мира флешмобом – сотни воздушных шаров были выпущены в небо. 15:14   Министерство природных ресурсов РФ озвучило список городов России с самым грязным воздухом.
15:01   Учащиеся художественных, музыкальных школ и школ искусств имеют право на льготы по оплате занятий. 14:27   На стадионе «Заполярник» стартовало первенство города по футболу среди юношей.
13:59   В Норильске выдан тысячный в этом году загранпаспорт нового образца, оформленный через портал «Госуслуги». 13:49   В Норильске в очередной раз пройдет день бесплатной юридической помощи.
13:34   «Норникель» удостоен награды InfoSecurity-2017 за международные инициативы в сфере информационной безопасности промышленности. 13:22   Новоизбранные депутаты провели заседание первой сессии.
11:51   На первой сессии Норильского городского Совета депутатов в новом созыве утвержден глава города.

 20 сентября 2017 
18:35   Около 70% норильских выпускников 11-го класса, получившие аттестат зрелости в этом году, поступили в высшие учебные заведения, причем большая половина из них – «бюджетники». 18:05   Завтра депутаты Норильского городского Совета депутатов нового созыва соберутся на первую сессию, открывая тем самым новый политический сезон.
18:00   В черте Норильска вновь видели медведя. 17:24   "Норильский никель" сыграет с "коммунистами".
17:23   Завтра школьники Норильска отметят Международный день мира флешмобом – сотни воздушных шаров будут выпущены в небо. 15:13   Полицейскими задержан норильчанин, подозреваемый в грабеже.
14:55   Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Даря надежду» объявляет сбор средств на стерилизацию трех кошек, переживших серьезные травмы. 14:08   Фильм «Матильда» Алексея Учителя взят в прокат норильским кинотеатром «Родина».
14:04   В период месячника безопасности во всех общеобразовательных учреждениях края проходят учебные эвакуации на случай пожара. 13:56   Норильская художественная школа открывает два новых направления работы: для дошколят и младших школьников и подростков.
13:51   Норильчанам предлагают присоединиться к акции «Всемирный день без автомобиля». 13:41   Двое норильчан предстанут перед судом за хранение крупной партии наркотиков.
12:27   Срок участия норильчан в программе по благоустройству дворовых территорий продлен до 15 октября. Жильцам с заявками стоит поторопиться. 11:50   23 сентября на лыжной базе «Оль-Гуль» состоится военно-патриотическое мероприятие «Полевой выход» в рамках реализации проекта «Заполярный щит – 2017».

 19 сентября 2017 
18:50   Сибирский фонд сбережений вероятно похищал деньги своих клиентов. 18:27   Индексации военных пенсий с 1 октября 2017 года на два процента не будет.




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