Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

25 сентября 2017, 13:26



В России может появиться тринадцатая пенсия.



Просмотров:203 Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам сейчас анализируют работодатели и профсоюзы. После принятия этого закона у российских пенсионеров может появиться тринадцатая пенсия. Согласно документу, на неё может рассчитывать каждый гражданин, который получает страховую выплату по старости. Выплачиваться дополнительная пенсия будет в декабре. Инициатива после рассмотрения в профильном Комитете Госдумы была направлена в российскую трёхстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, в которую входят представители правительства, работодателей и профсоюзов. «В последние годы благосостояние пенсионеров стремительно падает, пенсии работающих пенсионеров не индексируются вообще, неработающим — индексируются, но на уровень ниже, чем уровень реальной инфляции, — сказал «Парламентской газете» один из авторов законопроекта, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов. — Один из способов поддержать людей — тринадцатая пенсия. Кроме того, это положительно скажется на экономике, так как повысит потребительский спрос».