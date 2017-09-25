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25 сентября 2017, 13:42



Норильск готовит мероприятия по случаю Международного дня пожилых людей.

Вход на все мероприятия по пригласительным билетам. Телефоны для справок: городской Центр культуры – 22-99-14; КДЦ им. Вл. Высоцкого – 37-28-05; КДЦ «Юбилейный» - 39-97-38.

Просмотров:158 Праздничные мероприятия, посвященные Международному дню пожилых людей, пройдут в Норильске с 30 сентября по 2 октября. В Центральном районе праздничное мероприятие состоится 1 октября 2017 года в 15.00 в Большом зале городского Центра культуры. Концерт пройдет под названием «Эка Русь! Экопосиделки!». В праздничной программе акцент будет сделан преимущественно на народные хореографические и вокальные номера творческих коллективов Большого Норильска. Помимо праздничной программы в фойе городского Центра культуры будет организована интерактивная зона с народными играми и забавами, а также всех гостей ждет угощение березовым соком. В районе Талнах 2 октября в 18.00 в КДЦ им. Вл. Высоцкого состоится праздничное мероприятие «От сердца к сердцу». В фойе второго этажа зрителям будет представлена выставка «Золотой возраст» из фондов конкурса «Фотодом». Для гостей праздника запланирована организация фотосалона «Вечно молоды душой», где желающие смогут сделать фотографию на память. Праздничная программа будет наполнена выступлением творческих коллективов Большого Норильска, а также играми с залом. Победителям и самым активным участникам будут вручены призы. В районе Кайеркан 30 сентября в 15.00 на сцене Кайерканской детской школы искусств состоится концертная программа «От всей души». В программе: танцевальные номера от ансамблей «Экспромт» и «Кайерканская мозаика», выступление народного казачьего ансамбль «Горлица», струнного ансамбля Play School и солистов. Впервые на сцену выйдет танцевальная группа «Кому ЗАмечательно живётся». В рамках мероприятия будут подведены итоги конкурса «Бабушкин пирог». Для зрителей готовятся интерактивные и музыкальные конкурсы, за участие в которых предусмотрены памятные призы. В завершение концертной программы все зрители будут приглашены на благотворительный киносеанс в КДЦ «Юбилейный», который состоится 1 октября в 12.00, на просмотр кинофильма «Летят журавли». Легендарному фильму исполняется 60 лет с премьерного выхода на экраны.Вход на все мероприятия по пригласительным билетам.Телефоны для справок:городской Центр культуры – 22-99-14;КДЦ им. Вл. Высоцкого – 37-28-05;КДЦ «Юбилейный» - 39-97-38.