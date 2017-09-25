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25 сентября 2017, 13:42

Норильск готовит мероприятия по случаю Международного дня пожилых людей.


Праздничные мероприятия, посвященные Международному дню пожилых людей, пройдут в Норильске с 30 сентября по 2 октября. В Центральном районе праздничное мероприятие состоится 1 октября 2017 года в 15.00 в Большом зале городского Центра культуры. Концерт пройдет под названием «Эка Русь! Экопосиделки!». В праздничной программе акцент будет сделан преимущественно на народные хореографические и вокальные номера творческих коллективов Большого Норильска. Помимо праздничной программы в фойе городского Центра культуры будет организована интерактивная зона с народными играми и забавами, а также всех гостей ждет угощение березовым соком. В районе Талнах 2 октября в 18.00 в КДЦ им. Вл. Высоцкого состоится праздничное мероприятие «От сердца к сердцу». В фойе второго этажа зрителям будет представлена выставка «Золотой возраст» из фондов конкурса «Фотодом». Для гостей праздника запланирована организация фотосалона «Вечно молоды душой», где желающие смогут сделать фотографию на память. Праздничная программа будет наполнена выступлением творческих коллективов Большого Норильска, а также играми с залом. Победителям и самым активным участникам будут вручены призы. В районе Кайеркан 30 сентября в 15.00 на сцене Кайерканской детской школы искусств состоится концертная программа «От всей души». В программе: танцевальные номера от ансамблей «Экспромт» и «Кайерканская мозаика», выступление народного казачьего ансамбль «Горлица», струнного ансамбля Play School и солистов. Впервые на сцену выйдет танцевальная группа «Кому ЗАмечательно живётся». В рамках мероприятия будут подведены итоги конкурса «Бабушкин пирог». Для зрителей готовятся интерактивные и музыкальные конкурсы, за участие в которых предусмотрены памятные призы. В завершение концертной программы все зрители будут приглашены на благотворительный киносеанс в КДЦ «Юбилейный», который состоится 1 октября в 12.00, на просмотр кинофильма «Летят журавли». Легендарному фильму исполняется 60 лет с премьерного выхода на экраны.
Вход на все мероприятия по пригласительным билетам.
Телефоны для справок:
городской Центр культуры – 22-99-14;
КДЦ им. Вл. Высоцкого – 37-28-05;
КДЦ «Юбилейный» - 39-97-38.

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 25 сентября 2017 
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15:57   Группа норильских энтузиастов провела субботник по очистке территории вокруг источника Василия Мангазейского. 15:43   Всем пристегнуть детей! В Норильске стартовала «Неделя безопасности дорожного движения».
15:19   На строящийся в Норильске храм установили купол и крест. 13:58   У норильских коммунистов новый лидер.
13:51   На Таймыре медведь напал на детей. В результате инцидента один ребенок погиб. Второму удалось убежать. 13:42   Норильск готовит мероприятия по случаю Международного дня пожилых людей.
13:26   В России может появиться тринадцатая пенсия. 13:04   Красноярский край не попал в список криминальных регионов. Генпрокуратура назвала Москву самым криминальным регионом.
12:56   В столице Таймыра со следующей недели начнет работу МедiaШкола «Аиф». 12:55   Источник в правительстве категорично опровергает отставку губернатора Толоконского.
12:43   Банк ВТБ получил немного таймырских полиметаллов "Русской платины". 11:36   «Через годы, через расстояния…» - с таким названием 27 сентября в 18.30 в музее Норильска откроется выставка из фондов музея и архива клуба туристов «Таймыр».

 22 сентября 2017 
17:39   Приход скоростного интернета в Норильск глава Минкомсвязи назвал подвигом. 17:28   Владимир Потанин: "С технологией реализации масштабной экологической инициативы в компании определятся в конце года".
15:03   Представители Норильской епархии приняли участие в педагогической конференции на Таймыре. 14:14   В семейном клубе «Терем-теремок», который создан при норильской женской консультации, благодаря гранту появится новое сенсорное оборудование «Игрёнок».
14:05   130 таймырцам оказана единовременная адресная материальная помощь. 13:50   В связи с праздником «Норильск в Сети», который состоится сегодня в 18.00 на Комсомольской площади, с 15.00 Ленинский проспект будет перекрыт.
12:16   Вчера, 21 сентября, на ТОФ произошел пожар. Люди, к счастью, не пострадали.

 21 сентября 2017 
17:55   В Красноярске пройдет всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+. 17:28   Для жителей отдаленных поселков Таймыра снижены тарифы на перевозку продуктов питания водным транспортом.
16:23   Дудинские мастера представят свое творчество на международном форуме. 15:40   Норильский клуб кендо и нагината «Ямагава» отметил свою первую пятилетку.
15:21   Сегодня школьники Норильска отметили Международный день мира флешмобом – сотни воздушных шаров были выпущены в небо. 15:14   Министерство природных ресурсов РФ озвучило список городов России с самым грязным воздухом.
15:01   Учащиеся художественных, музыкальных школ и школ искусств имеют право на льготы по оплате занятий. 14:27   На стадионе «Заполярник» стартовало первенство города по футболу среди юношей.
13:59   В Норильске выдан тысячный в этом году загранпаспорт нового образца, оформленный через портал «Госуслуги». 13:49   В Норильске в очередной раз пройдет день бесплатной юридической помощи.
13:34   «Норникель» удостоен награды InfoSecurity-2017 за международные инициативы в сфере информационной безопасности промышленности. 13:22   Новоизбранные депутаты провели заседание первой сессии.
11:51   На первой сессии Норильского городского Совета депутатов в новом созыве утвержден глава города.

 20 сентября 2017 
18:35   Около 70% норильских выпускников 11-го класса, получившие аттестат зрелости в этом году, поступили в высшие учебные заведения, причем большая половина из них – «бюджетники». 18:05   Завтра депутаты Норильского городского Совета депутатов нового созыва соберутся на первую сессию, открывая тем самым новый политический сезон.
18:00   В черте Норильска вновь видели медведя. 17:24   "Норильский никель" сыграет с "коммунистами".
17:23   Завтра школьники Норильска отметят Международный день мира флешмобом – сотни воздушных шаров будут выпущены в небо. 15:13   Полицейскими задержан норильчанин, подозреваемый в грабеже.
14:55   Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Даря надежду» объявляет сбор средств на стерилизацию трех кошек, переживших серьезные травмы. 14:08   Фильм «Матильда» Алексея Учителя взят в прокат норильским кинотеатром «Родина».
14:04   В период месячника безопасности во всех общеобразовательных учреждениях края проходят учебные эвакуации на случай пожара. 13:56   Норильская художественная школа открывает два новых направления работы: для дошколят и младших школьников и подростков.
13:51   Норильчанам предлагают присоединиться к акции «Всемирный день без автомобиля». 13:41   Двое норильчан предстанут перед судом за хранение крупной партии наркотиков.
12:27   Срок участия норильчан в программе по благоустройству дворовых территорий продлен до 15 октября. Жильцам с заявками стоит поторопиться. 11:50   23 сентября на лыжной базе «Оль-Гуль» состоится военно-патриотическое мероприятие «Полевой выход» в рамках реализации проекта «Заполярный щит – 2017».

 19 сентября 2017 
18:50   Сибирский фонд сбережений вероятно похищал деньги своих клиентов. 18:27   Индексации военных пенсий с 1 октября 2017 года на два процента не будет.




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