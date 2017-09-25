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25 сентября 2017, 13:51



На Таймыре медведь напал на детей. В результате инцидента один ребенок погиб. Второму удалось убежать.

Медведя застрелили местные жители. Дети были близнецами. По их словам, информация о появлении медведей возле поселков Таймыра появлялись неоднократно. Так, в поселке Волочанка медведь проник в частный дом, но его спугнул хозяин. В августе-сентябре были зафиксированы неоднократные случаи выхода медведей в зоне турбаз Норильска. По данным Охотнадзора, в Красноярском крае обитают около 23 тыс. медведей, периодически они нападают на людей. В прошлом году медведь убил водителя самосвала в Эвенкии. В начале сентября этого года медведь загрыз мужчину в районе поселка Мотыгино, в 2013 году также в Эвенкии медведь покалечил одного и убил другого геолога, в ноябре 2015 года от нападения медведя погиб охотник в Балахтинском районе. Поселок Хета расположен на правом берегу одноименной реки. В поселке живут 380 человек.

Просмотров:222 Двое детей, мальчик и девочка, играли на вертолетной площадке в поселке Хета. На них напал бурый медведь, девочка убежала, а мальчика медведь затащил в кусты и загрыз его.Медведя застрелили местные жители. Дети были близнецами. По их словам, информация о появлении медведей возле поселков Таймыра появлялись неоднократно. Так, в поселке Волочанка медведь проник в частный дом, но его спугнул хозяин.В августе-сентябре были зафиксированы неоднократные случаи выхода медведей в зоне турбаз Норильска. По данным Охотнадзора, в Красноярском крае обитают около 23 тыс. медведей, периодически они нападают на людей. В прошлом году медведь убил водителя самосвала в Эвенкии. В начале сентября этого года медведь загрыз мужчину в районе поселка Мотыгино, в 2013 году также в Эвенкии медведь покалечил одного и убил другого геолога, в ноябре 2015 года от нападения медведя погиб охотник в Балахтинском районе.Поселок Хета расположен на правом берегу одноименной реки. В поселке живут 380 человек.