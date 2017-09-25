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25 сентября 2017, 13:58



У норильских коммунистов новый лидер.



Просмотров:151 Виктор Литвиненко стал новым лидером норильских коммунистов. Еще на прошлой неделе прошел расширенный пленум норильского местного (городского) отделения КПРФ с участием первого секретаря Красноярского крайкома КПРФ Петра Медведева. Обсуждены итоги выборов в Норильский городской Совет депутатов, которые прошли 10 сентября. Заслушаны отчеты о работе первого секретаря Руслана Юрикова и секретаря по организационной работе Ольги Матюшиной. В результате Р. Юриков сложил с себя полномочия первого секретаря. Первым секретарем Норильского отделения КПРФ стал Виктор Литвиненко.