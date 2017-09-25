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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
16:28 В Красноярском крае появятся учебники на языках народов Севера.
16:13 Уроженец Норильска, брат лидера «Христианского государства», задержан из-за «Матильды».
15:57 Группа норильских энтузиастов провела субботник по очистке территории вокруг источника Василия Мангазейского.
15:43 Всем пристегнуть детей! В Норильске стартовала «Неделя безопасности дорожного движения».
15:19 На строящийся в Норильске храм установили купол и крест.
13:58 У норильских коммунистов новый лидер.
13:51 На Таймыре медведь напал на детей. В результате инцидента один ребенок погиб. Второму удалось убежать.
13:42 Норильск готовит мероприятия по случаю Международного дня пожилых людей.
13:26 В России может появиться тринадцатая пенсия.
13:04 Красноярский край не попал в список криминальных регионов. Генпрокуратура назвала Москву самым криминальным регионом.
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