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25 сентября 2017, 15:19



На строящийся в Норильске храм установили купол и крест.

Епископ Норильский и Туруханский Агафангел 23 сентября совершил молебен на территории будущего храмового комплекса в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской. Владыка освятил купол, а также большой и малый кресты. Радость события разделили представители "Норникеля", на средства которого успешно ведет строительство генподрядчик ООО "Сатори". Стальной с золоченым покрытием купол диаметром 6 метров и высотой 3, 5 метра, а также полутораметровый крест изготовила фирма "Предслава", производственная база которой находится в Подмосковье. В 1, 5-метровом кресте - около тридцати отверстий для снижения ветровых нагрузок. Меньший крест позднее установят на храмовой звоннице. Строительство церкви и здания епархиального управления, которое началось в июле прошлого года, благословил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который лично освятил это место во время визита в Норильск в сентябре 2015 года. Планируется, что строительство храмового комплекса на месте ростверка бывшего жилого дома на улице Мира, 6, в который входят здания храма и епархиального управления общей площадью около 3 тысяч кв. м, завершат в конце этого года. А работы по отделке и благоукрашению планируют завершить весной 2017 года.

Просмотров:162 Cтроящийся в Норильске храм увенчали куполом с крестом в канун праздника Крестовоздвижения, который отмечается 27 сентября.Епископ Норильский и Туруханский Агафангел 23 сентября совершил молебен на территории будущего храмового комплекса в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской. Владыка освятил купол, а также большой и малый кресты. Радость события разделили представители "Норникеля", на средства которого успешно ведет строительство генподрядчик ООО "Сатори". Стальной с золоченым покрытием купол диаметром 6 метров и высотой 3, 5 метра, а также полутораметровый крест изготовила фирма "Предслава", производственная база которой находится в Подмосковье. В 1, 5-метровом кресте - около тридцати отверстий для снижения ветровых нагрузок. Меньший крест позднее установят на храмовой звоннице. Строительство церкви и здания епархиального управления, которое началось в июле прошлого года, благословил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который лично освятил это место во время визита в Норильск в сентябре 2015 года. Планируется, что строительство храмового комплекса на месте ростверка бывшего жилого дома на улице Мира, 6, в который входят здания храма и епархиального управления общей площадью около 3 тысяч кв. м, завершат в конце этого года. А работы по отделке и благоукрашению планируют завершить весной 2017 года.