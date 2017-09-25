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25 сентября 2017, 15:43



Всем пристегнуть детей! В Норильске стартовала «Неделя безопасности дорожного движения».

При этом внимание будет акцентировано на необходимости моделирования и обсуждения с детьми различных ситуаций, в которых они могут оказаться на дорогах. Кроме того, автоинспекторы напомнят об использовании световозвращающих элементов на одежде, применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля. В период проведения мероприятия будет усилен контроль за соблюдением водителями правил дорожного движения около образовательных организаций и на пешеходных переходах, а также правил перевозки детей в автомобилях.

Просмотров:154 С 25 по 29 сентября педагоги совместно с сотрудниками Госавтоинспекции проведут профилактические мероприятия для детей и родителей, расскажут им о необходимости соблюдения детьми и подростками правил безопасного поведения на дороге.При этом внимание будет акцентировано на необходимости моделирования и обсуждения с детьми различных ситуаций, в которых они могут оказаться на дорогах. Кроме того, автоинспекторы напомнят об использовании световозвращающих элементов на одежде, применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля. В период проведения мероприятия будет усилен контроль за соблюдением водителями правил дорожного движения около образовательных организаций и на пешеходных переходах, а также правил перевозки детей в автомобилях.