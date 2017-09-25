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25 сентября 2017, 15:57



Группа норильских энтузиастов провела субботник по очистке территории вокруг источника Василия Мангазейского.

А мусор, забив все четыре большие бочки-урны у дороги, в минувшее воскресенье собрала группа энтузиастов, которые объединились после призыва журналиста "Заполярной правды" в соцсетях. Благое дело благословил епископ Норильский и Туруханский Агафангел. Интересно, что случайные автовладельцы, которые останавливались у источника, с воодушевлением помогали борцам с мусором. Теперь дело за тем, чтобы его оперативно вывезла соответствующая служба. Инициативная группа также обратилась в Норильскую и Туруханскую епархию с предложением на следующий год, когда сойдет снег, совместно заняться ремонтом поврежденного деревянного настила. А также установить табличку, которая бы объясняла путешественникам, что они находятся в особом месте, освященном еще в 2000 году в честь небесного покровителя таймырской земли святого мученика Василия Мангазейского.

Просмотров:136 Это место по дороге в Дудинку, недалеко от поворота в аэропорт, хорошо знают норильчане. Многие останавливаются здесь, чтобы набрать воды из источника. И, к сожалению, не считаясь с тем, что находятся в освященном месте, оставляют немало мусора. В этом году источник изменил свое русло, и воды уже нельзя набрать в деревянном колодце рядом с поклонным крестом. Вода теперь журчит по кочкам справа от основных мостков.А мусор, забив все четыре большие бочки-урны у дороги, в минувшее воскресенье собрала группа энтузиастов, которые объединились после призыва журналиста "Заполярной правды" в соцсетях. Благое дело благословил епископ Норильский и Туруханский Агафангел. Интересно, что случайные автовладельцы, которые останавливались у источника, с воодушевлением помогали борцам с мусором. Теперь дело за тем, чтобы его оперативно вывезла соответствующая служба.Инициативная группа также обратилась в Норильскую и Туруханскую епархию с предложением на следующий год, когда сойдет снег, совместно заняться ремонтом поврежденного деревянного настила. А также установить табличку, которая бы объясняла путешественникам, что они находятся в особом месте, освященном еще в 2000 году в честь небесного покровителя таймырской земли святого мученика Василия Мангазейского.