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25 сентября 2017, 16:13



Уроженец Норильска, брат лидера «Христианского государства», задержан из-за «Матильды».

Не исключено, что арестованные могут быть обвинены также и в «заведомо ложных сообщениях о готовящихся взрывах, поджогах или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий» (ст. 207 УК РФ).

Просмотров:144 21 сентября Хамовнический райсуд арестовал троих активистов организации «Христианское государство — Святая Русь», которые с помощью поджогов, погромов и сообщений о якобы заложенных бомбах пытались помешать прокату фильма «Матильда» Алексея Учителя. Двое фигурантов дела в суде вину признали, заявив, что фильм оскорбил их религиозные чувства. Хамовнический суд Москвы рассмотрел ходатайства ОМВД по столичному району Хамовники об аресте до 11 ноября Юрия Калинина, Александра Баянова и Дениса Манталуцы, обвиняемых в умышленном повреждении или уничтожении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Юрий Калинин - брат лидера организации «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина. Он рассказал, что родился в Норильске, имеет высшее образование и на момент задержания работал индивидуальным предпринимателем, в основном оказывал юридические услуги. Вину он признал в полном объеме. Господин Калинин заявил, что фильм, названия которого он, впрочем, не произносил, оскорбил его чувства как верующего человека. Денис Манталуца работает тренером в местном боксерском клубе. Кстати, боксеры пришли в суд поддержать его. Он был неразговорчив и не стал говорить, признает ли вину. При этом он сообщил, что имеет проблемы со здоровьем: в результате ДТП он получил черепно-мозговую травму, его левый глаз почти не видит. Однако суд в итоге счел позицию следствия обоснованной и арестовал всех троих до 11 ноября. Наиболее известную акцию обвиняемые устроили ранним утром 11 сентября, совершив поджог автомобилей Mercedes-Benz GLS 400 4Matic и Honda Pilot у офиса адвоката режиссера Константина Добрынина в Староконюшенном переулке Москвы. У задержанных Юрия Калинина и Баянова изъяли четыре шестилитровые пластиковые канистры, в которых находился бензин с мелкой пенопластовой крошкой, а также два десятка отрезков бумаги размером 3х5см с надписью «За Матильду гореть». Уже установлено, что зажигательная смесь использовалась для поджога в Староконюшенном переулке, где была обнаружена и записка с такой же надписью.Не исключено, что арестованные могут быть обвинены также и в «заведомо ложных сообщениях о готовящихся взрывах, поджогах или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий» (ст. 207 УК РФ).