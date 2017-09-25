Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

25 сентября 2017, 16:28



В Красноярском крае появятся учебники на языках народов Севера.



Просмотров:127 В Красноярском крае появятся учебники математики на языках народов Севера. Их специально разрабатывают учёные СФУ. Попытки создать такие учебники предпринимались ещё в 20-х годах прошлого века. В советское время внедрить преподавание на национальных языках не удалось, в том числе из-за нехватки кадров. С 1948 года представители северных народов, а это более 30 тысяч человек в регионе, в школах получают образование на русском языке.