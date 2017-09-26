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26 сентября 2017, 11:46



Из-за аварии на трассе Норильск - Кайеркан в больнице оказались четыре человека.



Просмотров:263 По предварительной версии, причиной аварии стал гололед. На участке дороги между "Надеждой" и насосной подстанцией легковая машина столкнулась с КамАЗом. "Легковушка" восстановлению не подлежит, у большегруза поврежден бампер. По словам специалиста скорой помощи, пострадавшие в состоянии средней степени тяжести доставлены в городскую больницу.