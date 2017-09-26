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26 сентября 2017, 11:53



24 сентября в библиотеке семейного чтения № 3 для ребят 8-13 лет открылся новый клуб «Классная компания».



Просмотров:154 На первой встрече юные читатели обсуждали тему общения. Почему одно и то же слово люди понимают по-разному? Как научиться работать в команде? Как отстаивать своё мнение и прислушиваться к чужому? К примеру, с окончательным названием нового клуба участники так и не определились. «Классная компания» будет собираться каждое воскресенье в 14.30. На следующей встрече состоится разговор на тему «Мои мечты о домашнем животном, что я делаю для осуществления своей мечты» и знакомство с литературными новинками библиотеки. Всех желающих ждут 1 октября по адресу: проезд Котульского, 15. Справки по телефону 22-64-31.