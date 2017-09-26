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26 сентября 2017, 12:03



Теплоход «Станислав Гуменюк» после ремонта вернулся на Таймыр.

«Этот корабль выполняет доставку людей в городском поселении Диксон с восьмидесятых годов, – рассказал Денис Хлудеев, директор МП «Таймыр», в ведении которого находится судно. – При отсутствии другого сообщения в прибрежной зоне, где волна может достигать полутора метров, это морское маневренное судно просто незаменимо. Пассажировместимостью более 40 человек, в день «Станислав Гуменюк» выполняет по одному-два рейса, успевая пройти в одну сторону всего за 15 минут», – отметил Денис Владимирович. Решение о проведении капитального ремонта с заменой корпуса судна было принято главой Таймыра Сергеем Ткаченко после проведения полной дефектации корпуса. Ставилась цель -обеспечить безопасные перевозки пассажиров, для чего из районного бюджета было выделено порядка восьми миллионов рублей. В процессе проведения ремонта глава Таймыра неоднократно бывал на судоверфи Красноярска, контролируя ход работ. Подрядчиком работ выступило ООО «Судоходная компания "Транзит-СВ». Помимо полной замены корпуса, согласно техническому заданию, были выполнены работы по ремонту и утеплению внутренних помещений, произведена внутренняя отделка пассажирского салона и каюты отдыха экипажа, ремонт движительно-рулевого комплекса судна, окрасочные работы, установка привального бруса для большей защиты судна при швартовке, также установлены грузовая марка и рейка осадки. Кроме этого судно было укомплектовано новыми спасательными средствами. Как отметил заместитель главы Таймыра – начальник управления транспорта, информатизации и связи администрации муниципального района Олег Мозгунов, ремонт судна произведен очень качественно. «А значит, уже в ближайшие дни мы будем осуществлять безопасные пассажирские перевозки в самой северной части Таймыра. Период речной навигации в районе Диксона длится с конца июля по 20-е числа октября. Так что в этом году обновленному теплоходу предстоит совершить еще не один рейс, послужив нашим северянам», - подытожил Олег Васильевич.

Просмотров:145 Теплоход «Станислав Гуменюк» после проведения капитального ремонта вернулся из Красноярска на Таймыр, чтобы вновь осуществлять пассажирские перевозки между островной и материковой частью Диксона.«Этот корабль выполняет доставку людей в городском поселении Диксон с восьмидесятых годов, – рассказал Денис Хлудеев, директор МП «Таймыр», в ведении которого находится судно. – При отсутствии другого сообщения в прибрежной зоне, где волна может достигать полутора метров, это морское маневренное судно просто незаменимо. Пассажировместимостью более 40 человек, в день «Станислав Гуменюк» выполняет по одному-два рейса, успевая пройти в одну сторону всего за 15 минут», – отметил Денис Владимирович.Решение о проведении капитального ремонта с заменой корпуса судна было принято главой Таймыра Сергеем Ткаченко после проведения полной дефектации корпуса. Ставилась цель -обеспечить безопасные перевозки пассажиров, для чего из районного бюджета было выделено порядка восьми миллионов рублей. В процессе проведения ремонта глава Таймыра неоднократно бывал на судоверфи Красноярска, контролируя ход работ.Подрядчиком работ выступило ООО «Судоходная компания "Транзит-СВ». Помимо полной замены корпуса, согласно техническому заданию, были выполнены работы по ремонту и утеплению внутренних помещений, произведена внутренняя отделка пассажирского салона и каюты отдыха экипажа, ремонт движительно-рулевого комплекса судна, окрасочные работы, установка привального бруса для большей защиты судна при швартовке, также установлены грузовая марка и рейка осадки. Кроме этого судно было укомплектовано новыми спасательными средствами.Как отметил заместитель главы Таймыра – начальник управления транспорта, информатизации и связи администрации муниципального района Олег Мозгунов, ремонт судна произведен очень качественно. «А значит, уже в ближайшие дни мы будем осуществлять безопасные пассажирские перевозки в самой северной части Таймыра. Период речной навигации в районе Диксона длится с конца июля по 20-е числа октября. Так что в этом году обновленному теплоходу предстоит совершить еще не один рейс, послужив нашим северянам», - подытожил Олег Васильевич.