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26 сентября 2017, 12:15



Глава Норильска Ринат Ахметчин встретился с президентом «Норникеля» Владимиром Потаниным.

Они также обсудили социально-экономическое положение города и дальнейшие перспективы развития. «В настоящее время в Норильске выстроено качественное взаимодействие между городскими структурами. Есть конкретные задачи и план мероприятий, который необходимо выполнять. Все начатые проекты будут продолжены», - сказал Ринат Ахметчин. Фото Александра Антонова

Просмотров:187 Руководитель компании поздравил Рината Ахметчина с вступлением в должность главы города и выразил надежду на дальнейшее эффективное сотрудничество «Норникеля» и муниципалитета.Они также обсудили социально-экономическое положение города и дальнейшие перспективы развития. «В настоящее время в Норильске выстроено качественное взаимодействие между городскими структурами. Есть конкретные задачи и план мероприятий, который необходимо выполнять. Все начатые проекты будут продолжены», - сказал Ринат Ахметчин.Фото Александра Антонова