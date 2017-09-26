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26 сентября 2017, 12:15

Глава Норильска Ринат Ахметчин встретился с президентом «Норникеля» Владимиром Потаниным.


Руководитель компании поздравил Рината Ахметчина с вступлением в должность главы города и выразил надежду на дальнейшее эффективное сотрудничество «Норникеля» и муниципалитета.
Они также обсудили социально-экономическое положение города и дальнейшие перспективы развития. «В настоящее время в Норильске выстроено качественное взаимодействие между городскими структурами. Есть конкретные задачи и план мероприятий, который необходимо выполнять. Все начатые проекты будут продолжены», - сказал Ринат Ахметчин.
Фото Александра Антонова

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13:52   При Пенсионном фонде России создан Общественный совет. 12:50   Норильская тхэквондистка Полина Никуличева стала чемпионкой Сибирского федерального округа в своей весовой категории.
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 25 сентября 2017 
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 22 сентября 2017 
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 21 сентября 2017 
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16:23   Дудинские мастера представят свое творчество на международном форуме. 15:40   Норильский клуб кендо и нагината «Ямагава» отметил свою первую пятилетку.
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15:01   Учащиеся художественных, музыкальных школ и школ искусств имеют право на льготы по оплате занятий. 14:27   На стадионе «Заполярник» стартовало первенство города по футболу среди юношей.
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