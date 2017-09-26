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26 сентября 2017, 12:50



Норильская тхэквондистка Полина Никуличева стала чемпионкой Сибирского федерального округа в своей весовой категории.

Сергей НИКУЛИЧЕВ, президент Таймырской федерации тхэквондо ВТФ, тренер спортсменки: - Чемпионат не был многочисленным: обычно каждый регион выставляет двоих-троих спортсменов, но самых сильных. Турнир имеет высокий статус: по его итогам ряд регионов имеет право присваивать звание мастера спорта. Полина прошла три круга и стала чемпионкой, победив в финале новосибирскую спортсменку. Это была плановая победа, мы рассчитывали, что все сложится именно так. Таким образом норильчанка отобралась для участия в чемпионате России (он пройдет в ноябре в Ростове-на-Дону), где планирует дойти до финала. Впрочем, успех будет зависеть от жеребьевки. До этого, 14 октября, Полина поучаствует в турнире Serbia open, важного для повышения рейтинга спортсменки.

Просмотров:151 Чемпионат СФО проходил в Новосибирской области и служил вторым этапом отбора на чемпионат России. Полина, входящая в сборную Красноярского края, единственная представляла наш город (в весовой категории до 67 кг).Сергей НИКУЛИЧЕВ, президент Таймырской федерации тхэквондо ВТФ, тренер спортсменки:- Чемпионат не был многочисленным: обычно каждый регион выставляет двоих-троих спортсменов, но самых сильных. Турнир имеет высокий статус: по его итогам ряд регионов имеет право присваивать звание мастера спорта. Полина прошла три круга и стала чемпионкой, победив в финале новосибирскую спортсменку. Это была плановая победа, мы рассчитывали, что все сложится именно так.Таким образом норильчанка отобралась для участия в чемпионате России (он пройдет в ноябре в Ростове-на-Дону), где планирует дойти до финала. Впрочем, успех будет зависеть от жеребьевки. До этого, 14 октября, Полина поучаствует в турнире Serbia open, важного для повышения рейтинга спортсменки.