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26 сентября 2017, 13:52



При Пенсионном фонде России создан Общественный совет.

В сферу деятельности созданного Общественного совета, в частности, входит: рассмотрение разрабатываемых проектов общественно значимых нормативных правовых актов, рассмотрение инициатив институтов гражданского общества по вопросам, относящимся к сфере ведения ПФР, проведение совместно с ПФР конференций и семинаров по актуальным вопросам практики исполнения законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации по вопросам, относящимся к компетенции ПФР, участие в обсуждении и решении общественно значимых вопросов, находящихся в ведении ПФР, участие в выработке предложений по реализации мер правовой и социальной защиты работников системы ПФР, взаимодействие с федеральными органами государственной власти Российской Федерации и общественными советами, действующими при них, по вопросам, находящимся в ведении ПФР, участие в мониторинге качества оказания государственных услуг ПФР, участие в антикоррупционной и кадровой работе ПФР. В ближайшее время пройдет первое заседание членов Общественного совета, на котором состоится избрание председателя совета.

Просмотров:131 Общественный совет – постоянно действующий коллегиальный совещательно-консультативный орган ПФР, главной работой которого станет общественный контроль за деятельностью Фонда, а также подготовка предложений по совершенствованию законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в вопросах, относящихся к компетенции ПФР.В сферу деятельности созданного Общественного совета, в частности, входит: рассмотрение разрабатываемых проектов общественно значимых нормативных правовых актов, рассмотрение инициатив институтов гражданского общества по вопросам, относящимся к сфере ведения ПФР, проведение совместно с ПФР конференций и семинаров по актуальным вопросам практики исполнения законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации по вопросам, относящимся к компетенции ПФР, участие в обсуждении и решении общественно значимых вопросов, находящихся в ведении ПФР, участие в выработке предложений по реализации мер правовой и социальной защиты работников системы ПФР, взаимодействие с федеральными органами государственной власти Российской Федерации и общественными советами, действующими при них, по вопросам, находящимся в ведении ПФР, участие в мониторинге качества оказания государственных услуг ПФР, участие в антикоррупционной и кадровой работе ПФР.В ближайшее время пройдет первое заседание членов Общественного совета, на котором состоится избрание председателя совета.