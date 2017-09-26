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26 сентября 2017, 14:36



Норильчане приняли участие во Всероссийском семинаре-совещании на тему «Стратегия развития мини-футбола в регионе», который прошел в подмосковном курорт-парке «Союз».

Президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев в докладе сделал основной акцент на региональной стратегии – ее целях, задачах, ресурсах и результатах. Одним из конкретных шагов по реализации данной стратегии станет создание рейтинга региональных федераций и ассоциаций мини-футбола. На семинаре-совещании присутствовал председатель федерации футбола и мини-футбола Норильска Даниил Кот. - Я впервые присутствую на мероприятии подобного масштаба. У нас в Норильске «Академия футзала» уже проводила занятия в рамках проекта «Мини-футбол - в школу. Регион Заполярье» и будет проводить их этом году. Хочу отметить, что трудно переоценить пользу подобного события. Здесь, в Подмосковье, выступают очень хорошие лекторы, что помогает нам получать новые знания, которые в дальнейшем будут использованы для развития мини-футбола в регионах. Убежден, что подобные занятия должны проходить как можно чаще!

Просмотров:141 Мероприятие прошло в рамках образовательного проекта АМФР «Академия футзала», ориентированного на представителей региональных федераций футбола и мини-футбола. Проект служит площадкой для повышения квалификации региональных специалистов, обмена опытом для дальнейшего развития мини-футбола в нашей стране.Президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев в докладе сделал основной акцент на региональной стратегии – ее целях, задачах, ресурсах и результатах. Одним из конкретных шагов по реализации данной стратегии станет создание рейтинга региональных федераций и ассоциаций мини-футбола.На семинаре-совещании присутствовал председатель федерации футбола и мини-футбола Норильска Даниил Кот.- Я впервые присутствую на мероприятии подобного масштаба. У нас в Норильске «Академия футзала» уже проводила занятия в рамках проекта «Мини-футбол - в школу. Регион Заполярье» и будет проводить их этом году. Хочу отметить, что трудно переоценить пользу подобного события. Здесь, в Подмосковье, выступают очень хорошие лекторы, что помогает нам получать новые знания, которые в дальнейшем будут использованы для развития мини-футбола в регионах. Убежден, что подобные занятия должны проходить как можно чаще!