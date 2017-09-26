Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

26 сентября 2017, 14:38



Больше половины норильских выпускников 9-х классов - 62%, - получившие среднее образование в этом году, остались в школах и благополучно пошли в 10-е классы.

Примерно 1,5 процента бывших девятиклассников, сообщают в управлении общего и дошкольного образования, по разным причинам не учатся и не работают; часть из них уехали за пределы Российской Федерации.

Просмотров:155 Всего в 2017 году в Норильске 9 классов окончили 2113 человек. Большинство из них решили не прерывать школьное образование, и только около трети (27 процентов) поступили в учреждения среднего профессионального образования. Из них 33 процента ребят выбрали политехнический колледж при Норильском индустриальном институте, 41 процент - Норильский техникум промышленных технологий и сервиса, 17 5 - медицинский колледж, 7 % - Норильский колледж искусств и 1,5 % - педагогический колледж.Примерно 1,5 процента бывших девятиклассников, сообщают в управлении общего и дошкольного образования, по разным причинам не учатся и не работают; часть из них уехали за пределы Российской Федерации.