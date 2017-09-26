26 сентября 2017, 14:51



Трудовые отряды старшеклассников подвели итоги трудового лета.

В Красноярске состоялся девятнадцатый слёт трудовых отрядов старшеклассников. В нем приняли участие 320 представителей движения из муниципальных образований Красноярского края. В этом сезоне лучшими стали трудовые отряды Минусинского, Балахтинского Ермаковского, Идринского, Каратузского, Краснотуранского, Новоселовского и Шушенского районов, а также Минусинска. Второе место у западных территорий края: ЗАТО п. Солнечный, Назарово, Шарыпово, а также Назаровского, Ужурского и Шарыповского районов, бронза слёта у Ачинского, Бирилюсского, Боготольского, Большеулуйского и Козульского районов, а также у Ачинска и Боготола. Всего в летний период 3532 подростка занимались благоустройством своего муниципального образования: убирали территории, создавали малые архитектурные формы, изготавливали арт-объекты, проводили экологические акции, а также оказывали адресную помощь пенсионерам. По традиции "Отличники ТОС" получили сертификаты на вступление в ряды краевых студенческих отрядов. Кроме того, активисты приняли участие в круглом столе и определили приоритеты развития флагманской программы агентства молодежной политики края "Моя территория". Также прошли спортивные и культурные мастер-классы.