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26 сентября 2017, 15:21



Прибавка в три миллиарда. Депутаты ЗС края готовятся к сессии.

• доходы увеличиваются в 2017 году на 3 349 719,9 тыс. рублей и составят 206 907 262,4 тыс. рублей; • расходы увеличиваются в 2017 году на 3 994 944,2 тыс. рублей и составят 221 825 554 тыс. рублей; • дефицит краевого бюджета увеличивается в 2017 году на 645 224,3 тыс. рублей и составит 14 918 291,6 тыс. рублей. Наиболее значимые суммы дополнительно выделенных средств из федерального бюджета планируется направить на строительство объектов Универсиады, на проведение работ по ликвидации очагов сибирского шелкопряда в Енисейском и Северо-Енисейском районах; а средства из краевой казны — на поддержание сбалансированности бюджетов муниципальных образований. Дополнительные средства предложено выделить и на решение специфических северных проблем. В 2017 году планируется направить 126 174,1 тыс. рублей в виде субсидии бюджетам муниципальных образований края, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов, на финансирование затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций. Еще 114 158,5 тыс. рублей предлагается направить в виде субвенции на обеспечение твердым топливом граждан, проживающих на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в домах с печным отоплением. При корректировке бюджета также планируется утвердить изменения в государственной программе «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов», не увеличивая объема ее финансирования. Внутри программы в 2017 году необходимо перераспределение средств краевого бюджета в сумме 26 391,4 тыс. рублей. В подпрограмме «Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов и лиц, ведущих традиционный образ жизни» предложено увеличить расходы краевого бюджета на сумму 14 972,4 тыс. рублей. Также предложено увеличить расходы на предоставление товарно-материальных ценностей и аптечек лицам из числа коренных малочисленных народов и на выпуск приложения к газете «Таймыр», программ радиовещания и телевидения на национальных языках. Соответственно в подпрограмме предложено уменьшить расходы краевого бюджета в 2017 году на 17 096,4 тыс. рублей. Экономия образовалась в связи с уменьшением количества заявителей на получение некоторых мер поддержки, а также экономией, образовавшейся по итогам торгов. Изменения коснутся и подпрограммы «Развитие домашнего северного оленеводства». Предложено увеличить расходы краевого бюджета на 11 370,5 тыс. рублей, в том числе по таким мероприятиям подпрограммы, как предоставление компенсационных выплат лицам, занимающимся оленеводством, в связи с увеличением их количества; субсидии на содержание поголовья северных оленей сельхозпроизводителям в связи увеличением планового поголовья домашних северных оленей. Заместитель председателя комитета Валерий Вэнго попросил обратить внимание на перекос в уровне заработной платы работников культуры и тех, кто обслуживает музеи и библиотеки, — техничек, гардеробщиц и другого персонала. После повышения зарплаты работников культуры образовался большой разрыв в оплате труда. Первый заместитель министра финансов края Ирина Пастухова пояснила, что в нынешнем году действительно были выделены большие средства на повышение зарплаты работников культуры. При формировании бюджета на следующий год будут рассматриваться неучтенные категории работников, то есть технический персонал. В итоге проект корректировки бюджета депутаты приняли решение поддержать, а также учесть в дальнейшей работе предложения, высказанные депутатами.

Просмотров:153 Депутаты ЗС Красноярского края начали обсуждать традиционную осеннюю корректировку бюджета. Проект закона, которым предлагается внести изменения в краевой бюджет, предусматривает изменение его основных параметров следующим образом:• доходы увеличиваются в 2017 году на 3 349 719,9 тыс. рублей и составят 206 907 262,4 тыс. рублей;• расходы увеличиваются в 2017 году на 3 994 944,2 тыс. рублей и составят 221 825 554 тыс. рублей;• дефицит краевого бюджета увеличивается в 2017 году на 645 224,3 тыс. рублей и составит 14 918 291,6 тыс. рублей.Наиболее значимые суммы дополнительно выделенных средств из федерального бюджета планируется направить на строительство объектов Универсиады, на проведение работ по ликвидации очагов сибирского шелкопряда в Енисейском и Северо-Енисейском районах; а средства из краевой казны — на поддержание сбалансированности бюджетов муниципальных образований. Дополнительные средства предложено выделить и на решение специфических северных проблем. В 2017 году планируется направить 126 174,1 тыс. рублей в виде субсидии бюджетам муниципальных образований края, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов, на финансирование затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций.Еще 114 158,5 тыс. рублей предлагается направить в виде субвенции на обеспечение твердым топливом граждан, проживающих на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в домах с печным отоплением.При корректировке бюджета также планируется утвердить изменения в государственной программе «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов», не увеличивая объема ее финансирования.Внутри программы в 2017 году необходимо перераспределение средств краевого бюджета в сумме 26 391,4 тыс. рублей.В подпрограмме «Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов и лиц, ведущих традиционный образ жизни» предложено увеличить расходы краевого бюджета на сумму 14 972,4 тыс. рублей.Также предложено увеличить расходы на предоставление товарно-материальных ценностей и аптечек лицам из числа коренных малочисленных народов и на выпуск приложения к газете «Таймыр», программ радиовещания и телевидения на национальных языках.Соответственно в подпрограмме предложено уменьшить расходы краевого бюджета в 2017 году на 17 096,4 тыс. рублей. Экономия образовалась в связи с уменьшением количества заявителей на получение некоторых мер поддержки, а также экономией, образовавшейся по итогам торгов. Изменения коснутся и подпрограммы «Развитие домашнего северного оленеводства». Предложено увеличить расходы краевого бюджета на 11 370,5 тыс. рублей, в том числе по таким мероприятиям подпрограммы, как предоставление компенсационных выплат лицам, занимающимся оленеводством, в связи с увеличением их количества; субсидии на содержание поголовья северных оленей сельхозпроизводителям в связи увеличением планового поголовья домашних северных оленей.Заместитель председателя комитета Валерий Вэнго попросил обратить внимание на перекос в уровне заработной платы работников культуры и тех, кто обслуживает музеи и библиотеки, — техничек, гардеробщиц и другого персонала. После повышения зарплаты работников культуры образовался большой разрыв в оплате труда. Первый заместитель министра финансов края Ирина Пастухова пояснила, что в нынешнем году действительно были выделены большие средства на повышение зарплаты работников культуры. При формировании бюджета на следующий год будут рассматриваться неучтенные категории работников, то есть технический персонал. В итоге проект корректировки бюджета депутаты приняли решение поддержать, а также учесть в дальнейшей работе предложения, высказанные депутатами.