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26 сентября 2017, 16:13



На базе талнахского спортивного комплекса на средства гранта благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей» открыли фитнес-центр «Радуга».

По словам Алексея Лягина, директора спортивного комплекса «Талнах», для посетителей фитнес-центр откроет свои двери в следующий понедельник, при этом до конца января занятия будут абсолютно бесплатные. "В первую очередь наш центр рассчитан на молодых мам, у которых просто нет возможности оставить с кем-то маленьких детей на время похода в спортзал. К их услугам доступны не только прекрасные тренажеры и тренеры-преподаватели, но и детская зона, которая в свою очередь разбита на развлекательную зону и зону физических нагрузок. У нас есть все условия, как для мам, так и для детей, в том числе дошкольного и младшего школьного возраста", - пояснил Алексей Лягин. В свою очередь Наталья Коростелева, заместитель главы Норильска по социальной политике, отметила, что в Центральном районе, как и в Кайеркане подобные фитнес-центры пользовались бы огромным спросом у горожан: "Я абсолютно уверена, что с открытием «Радуги» у талнахских мамочек хлопот станет меньше, поэтому нам остается поблагодарить «Норникель» за оказанную помощь в популяризации семейного отдыха и спорта в целом".

Просмотров:156 Новый центр разместили в здании плавательного бассейна, где на площади 231 кв. м обустроили четыре рабочих зоны – развлекательно-игровую комнату для детей, детский спортивный зал с соответствующим инвентарем и оборудованием, зал для фитнеса и аэробики детей и взрослых, а также зал для занятий силовыми упражнениями. «Норникелю» проект обошелся в пять миллионов рублей, еще около четырех миллионов из бюджета спорткомплекса было потрачено на оборудование и тренажеры. Одновременно в «Радуге» могут заниматься до 40 человек под присмотром четырех профессиональных инструкторов.По словам Алексея Лягина, директора спортивного комплекса «Талнах», для посетителей фитнес-центр откроет свои двери в следующий понедельник, при этом до конца января занятия будут абсолютно бесплатные."В первую очередь наш центр рассчитан на молодых мам, у которых просто нет возможности оставить с кем-то маленьких детей на время похода в спортзал. К их услугам доступны не только прекрасные тренажеры и тренеры-преподаватели, но и детская зона, которая в свою очередь разбита на развлекательную зону и зону физических нагрузок. У нас есть все условия, как для мам, так и для детей, в том числе дошкольного и младшего школьного возраста", - пояснил Алексей Лягин.В свою очередь Наталья Коростелева, заместитель главы Норильска по социальной политике, отметила, что в Центральном районе, как и в Кайеркане подобные фитнес-центры пользовались бы огромным спросом у горожан:"Я абсолютно уверена, что с открытием «Радуги» у талнахских мамочек хлопот станет меньше, поэтому нам остается поблагодарить «Норникель» за оказанную помощь в популяризации семейного отдыха и спорта в целом".