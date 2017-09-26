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26 сентября 2017, 16:54



Водительский стаж женщины, допустившей ДТП на кайеркакнской трассе, насчитывает два дня.



Просмотров:265 По словам сотрудников ГИБДД, в легковом автомобиле марки "Тойота", находились три женщины. Одна из них, управлявшая машиной, получила права только накануне. Ее водительский стаж - два дня. По предварительной версии дорожных полицейских, из-за неопытности, женщина неправильно выбрала дистанцию при обгоне, из-за чего машина врезалась в Камаз, шедший навстречу. Трасса в этом месте была посыпана противогололедным материалом, что позволяет исключить гололед как причину ДТП. Все трое пострадавших находятся в оганерской больнице.