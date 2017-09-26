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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:38 Благодаря хорошей работе сотрудников ГИБДД, за этот год количество ДТП с участием нетрезвых водителей стало меньше на 40 процентов
18:09 В канун Дня пожилого человека 20 жителей Дудинки преклонного возраста побывали на экскурсии в Норильске
17:29 Норильчане смогут задать насущные вопросы представителям системы здравоохранения на очередной встрече
17:21 «Норникель» запустил новый корпоративный web-сайт
16:54 Водительский стаж женщины, допустившей ДТП на кайеркакнской трассе, насчитывает два дня.
16:13 На базе талнахского спортивного комплекса на средства гранта благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей» открыли фитнес-центр «Радуга».
15:21 Прибавка в три миллиарда. Депутаты ЗС края готовятся к сессии.
14:51 Трудовые отряды старшеклассников подвели итоги трудового лета.
14:38 Больше половины норильских выпускников 9-х классов - 62%, - получившие среднее образование в этом году, остались в школах и благополучно пошли в 10-е классы.
14:36 Норильчане приняли участие во Всероссийском семинаре-совещании на тему «Стратегия развития мини-футбола в регионе», который прошел в подмосковном курорт-парке «Союз».
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