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26 сентября 2017, 17:21

«Норникель» запустил новый корпоративный web-сайт


Новый портал располагается на доменах www.nornickel.ru и www.nornickel.com, для русскоязычной и англоязычной аудиторий соответственно.
Новый ресурс позволит более эффективно выстраивать взаимодействие с целевыми аудиториями, будет способствовать решению текущих и перспективных задач бизнеса и отражать суть происходящих в компании изменений.
С точки зрения web-технологий при создании сайта использованы передовые международные практики. Новый ресурс имеет не только коммуникационные функции, но и выполняет ряд бизнес-задач. Часть из них, в области найма персонала, закупок, реализации неликвидного и непрофильного имущества, уведомления заинтересованных сторон, всех видов раскрытия информации, уже реализована. Компания намерена продолжать работу в этом направлении в дальнейшем.
Действующий ресурс является адаптивным: информация отображается наиболее подходящим образом в зависимости от вида используемого устройства доступа, что сегодня является необходимым условием для современных пользователей.
Обновленный ресурс имеет высокий потенциал для развития, компания нацелена на то, чтобы сделать его эффективным инструментом позиционирования. В ближайших планах — развитие функционала, внедрение мультимедийного и кейсового контента, работа по анализу пользовательского поведения и прочее.

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    Список новостей

 26 сентября 2017 
18:38   Благодаря хорошей работе сотрудников ГИБДД, за этот год количество ДТП с участием нетрезвых водителей стало меньше на 40 процентов 18:09   В канун Дня пожилого человека 20 жителей Дудинки преклонного возраста побывали на экскурсии в Норильске
17:29   Норильчане смогут задать насущные вопросы представителям системы здравоохранения на очередной встрече 17:21   «Норникель» запустил новый корпоративный web-сайт
16:54   Водительский стаж женщины, допустившей ДТП на кайеркакнской трассе, насчитывает два дня. 16:13   На базе талнахского спортивного комплекса на средства гранта благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей» открыли фитнес-центр «Радуга».
15:21   Прибавка в три миллиарда. Депутаты ЗС края готовятся к сессии. 14:51   Трудовые отряды старшеклассников подвели итоги трудового лета.
14:38   Больше половины норильских выпускников 9-х классов - 62%, - получившие среднее образование в этом году, остались в школах и благополучно пошли в 10-е классы. 14:36   Норильчане приняли участие во Всероссийском семинаре-совещании на тему «Стратегия развития мини-футбола в регионе», который прошел в подмосковном курорт-парке «Союз».
13:52   При Пенсионном фонде России создан Общественный совет. 12:50   Норильская тхэквондистка Полина Никуличева стала чемпионкой Сибирского федерального округа в своей весовой категории.
12:15   Глава Норильска Ринат Ахметчин встретился с президентом «Норникеля» Владимиром Потаниным. 12:03   Теплоход «Станислав Гуменюк» после ремонта вернулся на Таймыр.
11:53   24 сентября в библиотеке семейного чтения № 3 для ребят 8-13 лет открылся новый клуб «Классная компания». 11:46   Из-за аварии на трассе Норильск - Кайеркан в больнице оказались четыре человека.

 25 сентября 2017 
16:28   В Красноярском крае появятся учебники на языках народов Севера. 16:13   Уроженец Норильска, брат лидера «Христианского государства», задержан из-за «Матильды».
15:57   Группа норильских энтузиастов провела субботник по очистке территории вокруг источника Василия Мангазейского. 15:43   Всем пристегнуть детей! В Норильске стартовала «Неделя безопасности дорожного движения».
15:19   На строящийся в Норильске храм установили купол и крест. 13:58   У норильских коммунистов новый лидер.
13:51   На Таймыре медведь напал на детей. В результате инцидента один ребенок погиб. Второму удалось убежать. 13:42   Норильск готовит мероприятия по случаю Международного дня пожилых людей.
13:26   В России может появиться тринадцатая пенсия. 13:04   Красноярский край не попал в список криминальных регионов. Генпрокуратура назвала Москву самым криминальным регионом.
12:56   В столице Таймыра со следующей недели начнет работу МедiaШкола «Аиф». 12:55   Источник в правительстве категорично опровергает отставку губернатора Толоконского.
12:43   Банк ВТБ получил немного таймырских полиметаллов "Русской платины". 11:36   «Через годы, через расстояния…» - с таким названием 27 сентября в 18.30 в музее Норильска откроется выставка из фондов музея и архива клуба туристов «Таймыр».

 22 сентября 2017 
17:39   Приход скоростного интернета в Норильск глава Минкомсвязи назвал подвигом. 17:28   Владимир Потанин: "С технологией реализации масштабной экологической инициативы в компании определятся в конце года".
15:03   Представители Норильской епархии приняли участие в педагогической конференции на Таймыре. 14:14   В семейном клубе «Терем-теремок», который создан при норильской женской консультации, благодаря гранту появится новое сенсорное оборудование «Игрёнок».
14:05   130 таймырцам оказана единовременная адресная материальная помощь. 13:50   В связи с праздником «Норильск в Сети», который состоится сегодня в 18.00 на Комсомольской площади, с 15.00 Ленинский проспект будет перекрыт.
12:16   Вчера, 21 сентября, на ТОФ произошел пожар. Люди, к счастью, не пострадали.

 21 сентября 2017 
17:55   В Красноярске пройдет всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+. 17:28   Для жителей отдаленных поселков Таймыра снижены тарифы на перевозку продуктов питания водным транспортом.
16:23   Дудинские мастера представят свое творчество на международном форуме. 15:40   Норильский клуб кендо и нагината «Ямагава» отметил свою первую пятилетку.
15:21   Сегодня школьники Норильска отметили Международный день мира флешмобом – сотни воздушных шаров были выпущены в небо. 15:14   Министерство природных ресурсов РФ озвучило список городов России с самым грязным воздухом.
15:01   Учащиеся художественных, музыкальных школ и школ искусств имеют право на льготы по оплате занятий. 14:27   На стадионе «Заполярник» стартовало первенство города по футболу среди юношей.
13:59   В Норильске выдан тысячный в этом году загранпаспорт нового образца, оформленный через портал «Госуслуги». 13:49   В Норильске в очередной раз пройдет день бесплатной юридической помощи.
13:34   «Норникель» удостоен награды InfoSecurity-2017 за международные инициативы в сфере информационной безопасности промышленности. 13:22   Новоизбранные депутаты провели заседание первой сессии.
11:51   На первой сессии Норильского городского Совета депутатов в новом созыве утвержден глава города.




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