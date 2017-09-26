Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

26 сентября 2017, 17:21



«Норникель» запустил новый корпоративный web-сайт

Новый ресурс позволит более эффективно выстраивать взаимодействие с целевыми аудиториями, будет способствовать решению текущих и перспективных задач бизнеса и отражать суть происходящих в компании изменений. С точки зрения web-технологий при создании сайта использованы передовые международные практики. Новый ресурс имеет не только коммуникационные функции, но и выполняет ряд бизнес-задач. Часть из них, в области найма персонала, закупок, реализации неликвидного и непрофильного имущества, уведомления заинтересованных сторон, всех видов раскрытия информации, уже реализована. Компания намерена продолжать работу в этом направлении в дальнейшем. Действующий ресурс является адаптивным: информация отображается наиболее подходящим образом в зависимости от вида используемого устройства доступа, что сегодня является необходимым условием для современных пользователей. Обновленный ресурс имеет высокий потенциал для развития, компания нацелена на то, чтобы сделать его эффективным инструментом позиционирования. В ближайших планах — развитие функционала, внедрение мультимедийного и кейсового контента, работа по анализу пользовательского поведения и прочее.

Просмотров:129 Новый портал располагается на доменах www.nornickel.ru и www.nornickel.com, для русскоязычной и англоязычной аудиторий соответственно.Новый ресурс позволит более эффективно выстраивать взаимодействие с целевыми аудиториями, будет способствовать решению текущих и перспективных задач бизнеса и отражать суть происходящих в компании изменений.С точки зрения web-технологий при создании сайта использованы передовые международные практики. Новый ресурс имеет не только коммуникационные функции, но и выполняет ряд бизнес-задач. Часть из них, в области найма персонала, закупок, реализации неликвидного и непрофильного имущества, уведомления заинтересованных сторон, всех видов раскрытия информации, уже реализована. Компания намерена продолжать работу в этом направлении в дальнейшем.Действующий ресурс является адаптивным: информация отображается наиболее подходящим образом в зависимости от вида используемого устройства доступа, что сегодня является необходимым условием для современных пользователей.Обновленный ресурс имеет высокий потенциал для развития, компания нацелена на то, чтобы сделать его эффективным инструментом позиционирования. В ближайших планах — развитие функционала, внедрение мультимедийного и кейсового контента, работа по анализу пользовательского поведения и прочее.