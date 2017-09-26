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26 сентября 2017, 18:09



В канун Дня пожилого человека 20 жителей Дудинки преклонного возраста побывали на экскурсии в Норильске

Интересно, что по дороге в Норильск пожилые экскурсанты также посетили завод, выпускающий бетон для реконструкции взлетно-посадочной полосы, которую дудинцы считают одним из важнейших событий последнего времени в нашем регионе. Завершился визит дружеским обедом в кафе «Вкусняшка», где хозяин вышел с гармонью, чтобы спеть вместе с гостями. Дудинские путешественники отметили, что состоявшаяся поездка - настоящий подарок к Дню пожилого человека. Гости же поделились, что благодаря разнообразным добрым впечатлениям, даже почувствовали себя бодрее и моложе. Они также отметили отличную организацию встречи норильской стороной. Приятно отметить, что среди тех, кто принимал деятельное участие в подготовке и проведении экскурсии для гостей из Дудинки была и «Заполярная правда».

Просмотров:128 Группа из пожилых людей в возрасте 60-70-и лет находится на полустационарном обслуживании Комплексного центра социального обслуживания населения «Таймырский». Два года назад его подопечные приезжали в Норильск, чтобы побывать в Музее истории НПР и на мемориале «Норильская Голгофа». В этом году по их просьбам состоялось паломничество по норильским храмам и знакомство с Норильской казачьей общиной. Казаки вместе с ОКНО «Украина» устроили чаепитие и концерт для гостей. А в Норильской епархии не только провели интересную встречу с рассказом о православной жизни в городе, но и ответили на многочисленные вопросы о православной вере. Гости после посещения Свято-Скорбященского собора, храма Рождества Иоанна Предтечи и новой Свято-Владимирской церкви также побывали на строительстве храмового комплекса в честь Новомучеников исповедников Церкви Русской.Интересно, что по дороге в Норильск пожилые экскурсанты также посетили завод, выпускающий бетон для реконструкции взлетно-посадочной полосы, которую дудинцы считают одним из важнейших событий последнего времени в нашем регионе. Завершился визит дружеским обедом в кафе «Вкусняшка», где хозяин вышел с гармонью, чтобы спеть вместе с гостями.Дудинские путешественники отметили, что состоявшаяся поездка - настоящий подарок к Дню пожилого человека. Гости же поделились, что благодаря разнообразным добрым впечатлениям, даже почувствовали себя бодрее и моложе. Они также отметили отличную организацию встречи норильской стороной. Приятно отметить, что среди тех, кто принимал деятельное участие в подготовке и проведении экскурсии для гостей из Дудинки была и «Заполярная правда».