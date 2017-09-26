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26 сентября 2017, 18:38



Благодаря хорошей работе сотрудников ГИБДД, за этот год количество ДТП с участием нетрезвых водителей стало меньше на 40 процентов

За восемь месяцев 2017 года было задержано 40 автомобилистов, повторно севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, за такой же период 2016 года их было 32. Увеличение числа задержанных связано с хорошей профилактической работой сотрудников ГИБДД, количество выявленных рецидивистов увеличилось на 25 процентов. Так, за 12 месяцев 2016 года в суд было направлено 34 дела за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации средств, тогда как за восемь месяцев этого года уже 32 дела передано в суд и еще несколько находится в производстве у дознавателей. Всего за восемь месяцев 2017 года было задержано 325 нетрезвых водителей, из них 40 сели за руль в нетрезвом состоянии повторно. В 2016 году пьяных автомобилистов было 348. При этом количество ДТП с участием нетрезвых водителей уменьшилось на 40%. За восемь месяцев этого года таких ДТП было 12, в 2016 году их было 20. Отмечают правоохранители и определенную сезонность у таких преступлений. Больше всего любителей покататься под градусом в летний период, когда начинается сезон шашлыков. Сотрудники отдела МВД напоминают, что водитель, задержанный в нетрезвом виде за рулем своего авто или отказывающийся от медосвидетельствования несет ответственность по административному, а при повторном правонарушении - по уголовному кодексу. В первом случает автомобилисту грозит ответственность в виде лишения права управления автомобилем сроком от полутора до двух лет и штрафом в размере 30 тысяч рублей. Во втором, при повторном совершении этого административного правонарушения, а также в период лишения прав или в течение года после отбывания этого наказания, уголовным кодексом предусмотрена ответственность в виде штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права заниматься определенной деятельностью и занимать ряд должностей. Этой мера воздействия на любителей спиртного полицейские стали пользоваться относительно недавно, с 31 декабря 2014 года. Если автомобилист повторно сел за руль в нетрезвом виде, то все материалы административного дела передаются в отделение дознания для возбуждения уголовного дела. По словам Александра Яновича, срок лишения права управления авто наступает с момента вступления в силу решения суда и сдачи водительского удостоверения. Если этого не происходит, то срок лишения прерывается до момента сдачи водительского удостоверения. «Забывая» сдать удостоверение, водитель тем самым продляет себе срок наказания. Также в ходе расследования такого дела, сотрудники отдела дознания имеют право изымать транспортное средство, накладывать на него арест. Дальнейшую судьбу авто так же будет решать суд. Например, машину можно продать на торгах, а вырученные средства направить на погашение штрафа за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. - добавляет Елена Уткина.

Просмотров:110 Об этом на пресс-конференции рассказали журналистам Александр Янович, начальник ОГИБДД отдела МВД России по городу Норильску и Елена Уткина, и.о.начальника отдела дознания ОМВД России по городу Норильску.За восемь месяцев 2017 года было задержано 40 автомобилистов, повторно севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, за такой же период 2016 года их было 32. Увеличение числа задержанных связано с хорошей профилактической работой сотрудников ГИБДД, количество выявленных рецидивистов увеличилось на 25 процентов. Так, за 12 месяцев 2016 года в суд было направлено 34 дела за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации средств, тогда как за восемь месяцев этого года уже 32 дела передано в суд и еще несколько находится в производстве у дознавателей.Всего за восемь месяцев 2017 года было задержано 325 нетрезвых водителей, из них 40 сели за руль в нетрезвом состоянии повторно. В 2016 году пьяных автомобилистов было 348. При этом количество ДТП с участием нетрезвых водителей уменьшилось на 40%. За восемь месяцев этого года таких ДТП было 12, в 2016 году их было 20.Отмечают правоохранители и определенную сезонность у таких преступлений. Больше всего любителей покататься под градусом в летний период, когда начинается сезон шашлыков.Сотрудники отдела МВД напоминают, что водитель, задержанный в нетрезвом виде за рулем своего авто или отказывающийся от медосвидетельствования несет ответственность по административному, а при повторном правонарушении - по уголовному кодексу. В первом случает автомобилисту грозит ответственность в виде лишения права управления автомобилем сроком от полутора до двух лет и штрафом в размере 30 тысяч рублей. Во втором, при повторном совершении этого административного правонарушения, а также в период лишения прав или в течение года после отбывания этого наказания, уголовным кодексом предусмотрена ответственность в виде штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права заниматься определенной деятельностью и занимать ряд должностей. Этой мера воздействия на любителей спиртного полицейские стали пользоваться относительно недавно, с 31 декабря 2014 года.Если автомобилист повторно сел за руль в нетрезвом виде, то все материалы административного дела передаются в отделение дознания для возбуждения уголовного дела.По словам Александра Яновича, срок лишения права управления авто наступает с момента вступления в силу решения суда и сдачи водительского удостоверения. Если этого не происходит, то срок лишения прерывается до момента сдачи водительского удостоверения. «Забывая» сдать удостоверение, водитель тем самым продляет себе срок наказания.Также в ходе расследования такого дела, сотрудники отдела дознания имеют право изымать транспортное средство, накладывать на него арест. Дальнейшую судьбу авто так же будет решать суд. Например, машину можно продать на торгах, а вырученные средства направить на погашение штрафа за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. - добавляет Елена Уткина.