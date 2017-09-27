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27 сентября 2017, 12:15



Cотрудникам правительства Красноярского края назвали имя нового губернатора.

Михаил Котюков - самый молодой из всех кандидатур на этот пост. Он родился в Красноярске, окончил Красноярский государственный университет по специальности «финансы и кредит». Работал в главном финансовом управлении администрации Красноярского края, потом начальником финансового отдела «Красноярскагропромстроя», далее — в администрации Красноярска, а потом заместителем начальника главного финансового управления и заместителем главы департамента финансов администрации Красноярского края. Три месяца в 2007 году Котюков занимал пост проректора по экономике и финансам СФУ, а потом губернатор Александр Хлопонин назначил его своим замом — главой департамента финансов Красноярского края. После этого карьера молодого политика пошла вверх, и он стал замминистра финансов РФ Антона Силуанова, а в октябре 2013 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев назначил его руководителем ФАНО, созданного в рамках реформы Российской академии наук.

Просмотров:260 Об этом сообщил красноярский телеканал "7 канал". По их информации, новым губернатором станет 40-летний Михаил Котюков. «Сейчас рядовые сотрудники озабочены поиском портрета нового губернатора — по традиции во многих кабинетах вешают портреты действующего губернатора», — рассказал источник ТК. Известно также: Толоконский в своей резиденции в «Соснах» попрощался с министрами и вылетел в Москву. До последнего времени г-н Котюков возглавлял ФАНО.Михаил Котюков - самый молодой из всех кандидатур на этот пост. Он родился в Красноярске, окончил Красноярский государственный университет по специальности «финансы и кредит». Работал в главном финансовом управлении администрации Красноярского края, потом начальником финансового отдела «Красноярскагропромстроя», далее — в администрации Красноярска, а потом заместителем начальника главного финансового управления и заместителем главы департамента финансов администрации Красноярского края.Три месяца в 2007 году Котюков занимал пост проректора по экономике и финансам СФУ, а потом губернатор Александр Хлопонин назначил его своим замом — главой департамента финансов Красноярского края. После этого карьера молодого политика пошла вверх, и он стал замминистра финансов РФ Антона Силуанова, а в октябре 2013 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев назначил его руководителем ФАНО, созданного в рамках реформы Российской академии наук.