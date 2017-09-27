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27 сентября 2017, 12:24



"Норникель" и МШУ «Сколково» запустили образовательную программу.

В течение пяти учебных модулей (продолжительность модуля — пять дней) ключевые сотрудники компании будут повышать уровень знаний о бизнес-процессах при помощи ведущих российских и зарубежных преподавателей, экспертов и тренеров. Ключевой задачей слушателей станет подготовка стратегических проектов, направленных на рост операционной эффективности предприятий «Норникеля». Обучение будет происходить на фоне рассмотрения конкретных кейсов и проектов. Как отметил президент МШУ «Сколково» Андрей Шаронов, программа носит проектный характер. Результатом станет не количество прослушанных лекций, а качество проектов, которые будут реализовываться. У участников программы будет возможность посмотреть на свою работу и задачу со стороны.

Просмотров:145 "Норникель" совместно с Московской школой управления «Сколково» запустил инновационную образовательную программу повышения эффективности управления производством «Операционная эффективность». В ней примут участие 55 руководителей промышленных подразделений и главного офиса компании, говорится в сообщении «Норникеля». Содержание программы сформировано департаментом кадровой политики «Норникеля» при участии операционного блока. Цель обучения — формирование современного подхода к управлению производством, который включает в себя расширение горизонта планирования и общего видения будущего компании, развитие ключевых управленческих компетенций, анализ новейших технологий, подходов и лучших практик управления производством.В течение пяти учебных модулей (продолжительность модуля — пять дней) ключевые сотрудники компании будут повышать уровень знаний о бизнес-процессах при помощи ведущих российских и зарубежных преподавателей, экспертов и тренеров. Ключевой задачей слушателей станет подготовка стратегических проектов, направленных на рост операционной эффективности предприятий «Норникеля». Обучение будет происходить на фоне рассмотрения конкретных кейсов и проектов. Как отметил президент МШУ «Сколково» Андрей Шаронов, программа носит проектный характер. Результатом станет не количество прослушанных лекций, а качество проектов, которые будут реализовываться. У участников программы будет возможность посмотреть на свою работу и задачу со стороны.