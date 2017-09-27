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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
18:02 Норильский клуб авторской песни продолжает представлять творчество местных бардов.
17:31 Концерт духовной музыки отменяется. Нелетная погода помешала музыкантам прибыть в Норильск.
17:20 В эти минуты завершается встреча медработников Норильска с горожанами.
16:25 Губернатор Виктор Толоконский объявил об отставке.
16:08 Баттл умов. «Норникель» запустил четвертый научно-технический марафон «АрктикPRO» для подростков, интересующихся наукой и техникой.
16:02 Сегодня – День дошкольного работника. Концертами, играми, квестами поздравили воспитанники детсадов педагогов дошкольного образования с их профессиональным праздником.
15:14 В конокомплексе «Родина» пройдет премьерный показ фильма «Парижская опера».
13:09 Детскую коляску теперь можно будет не сдавать в багаж.
12:49 У юных танцоров Норильска появился шанс пройти стажировку в танцевальной студии примы-балерины Мариинского театра Дианы Вишневой.
12:33 На севере края СОБР участвует в ловле браконьеров.[все новости]
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