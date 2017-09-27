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27 сентября 2017, 12:33



На севере края СОБР участвует в ловле браконьеров.

В результате проверено 12 рыболовных точек и более 30 судов различного назначения. У браконьеров изъято 3,5 тысячи штук рыбы ценных пород. По шести материалам проводятся проверки, назначены экспертизы, по результатам которых будет решаться вопрос о возбуждении уголовных дел.

Просмотров:203 В течение недели отряд быстрого реагирования Росгвардии по краю совместно с сотрудниками линейного отдела полиции по Таймыру проводили рейдовые мероприятия на Енисее в районе Дудинки.В результате проверено 12 рыболовных точек и более 30 судов различного назначения. У браконьеров изъято 3,5 тысячи штук рыбы ценных пород. По шести материалам проводятся проверки, назначены экспертизы, по результатам которых будет решаться вопрос о возбуждении уголовных дел.